Golpe al narcotráfico en Bariloche: Prefectura desarticuló un búnker de droga en el barrio Omega

La Prefectura Naval Argentina llevó adelante un exitoso operativo en el barrio Omega de San Carlos de Bariloche, logrando desarticular un centro de distribución y venta de estupefacientes.

Golpe al narcomenudeo en Bariloche

El allanamiento, ordenado por el Juzgado Federal local con la intervención de la Fiscalía Federal Descentralizada, se extendió hasta la madrugada de este sábado y permitió neutralizar un punto estratégico del narcomenudeo en la zona alta de la ciudad rionegrina.

Durante la requisa del inmueble, el personal de la fuerza federal secuestró una importante cantidad de cannabis sativa (marihuana) ya preparada para su comercialización. El hallazgo fue posible gracias a la participación destacada de «Ginna», una perra entrenada para la detección de narcóticos, cuya intervención resultó fundamental para localizar las sustancias ocultas y los elementos de fraccionamiento que confirmaron la actividad ilícita en el domicilio.

Además de los estupefacientes, los efectivos incautaron una llamativa variedad de recursos tecnológicos y logísticos, incluyendo teléfonos celulares, chips de telefonía y dispositivos de almacenamiento de datos.

Estos elementos serán sometidos a peritajes técnicos con el objetivo de identificar ramificaciones de la banda y posibles proveedores, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Uno de los datos más relevantes del procedimiento fue el secuestro de balanzas digitales y un dispositivo Posnet, herramienta poco frecuente en el narcomenudeo barrial que evidencia el nivel de organización del kiosco de drogas. Asimismo, se incautaron importantes sumas de dinero en efectivo en diversas monedas, incluyendo pesos argentinos, dólares estadounidenses y pesos chilenos, presuntamente provenientes de la venta de sustancias.

El operativo concluyó minutos después de la medianoche, dejando a los involucrados sujetos a la causa judicial bajo la autoridad del magistrado interviniente. Con esta acción, las fuerzas federales refuerzan el combate contra la venta minorista de drogas en la región andina, devolviendo la tranquilidad a los vecinos de uno de los barrios más poblados de la ciudad.