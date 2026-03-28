Sorpresa en Caballito: un camión llevaba ketamina líquida en lugar de combustible

Un cargamento de ketamina líquida fue descubierto este sábado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante una inspección a un camión de gran porte en el barrio porteño de Caballito.

Hallaron 600 litros de ketamina ocultos en el tanque de un camión en Caballito

La intervención estuvo a cargo de la Brigada N° 8 de la División Investigaciones Antidrogas Zona Sur. Según NA, los efectivos detectaron el vehículo sospechoso estacionado en doble fila a la altura de la avenida Juan Bautista Alberdi al 555.

Al realizar una requisa exhaustiva sobre la unidad, los agentes descubrieron que uno de los tanques de combustible no contenía gasoil, sino 600 litros de la sustancia anestésica. La droga, si bien tiene usos médicos y veterinarios como anestésico, es considerada una droga de abuso de alta peligrosidad.

El hallazgo de la sustancia derivó en un inmediato dispositivo de seguridad para resguardar el perímetro y evitar incidentes en la zona comercial de Caballito.

El conductor del camión de nacionalidad paraguaya fue trasladado a la unidad policial y quedó a disposición de la Justicia Federal. Se investiga ahora el origen del cargamento y si el destino final de la droga era la distribución minorista en el área.

NA