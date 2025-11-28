Robo violento a una familia en Roca: cuatro hombres encapuchados entraron a su casa y se llevaron hasta las joyas

El suceso ocurrió en la noche del jueves 27 de noviembre, cuando cuatro personas encapuchadas entraron en el domicilio de una familia en la calle España cerca del Canalito. El hecho quedó filmado por las cámaras de seguridad del lugar.

Los delincuentes arribaron al lugar en un Volkswagen Vento blanco, donde tres bajaron del auto y treparon la pared que dividía el patio de la casa con la calle, mientras que el cuarto esperaba en el vehículo para preparar el escape. En pocos segundos ingresaron a la propiedad donde estaba la familia y los redujeron mientras revisaban el lugar. Los sujetos no portaban armas blancas ni armas de fuego.

La familia no sufrió agresiones físicas ni fueron atados por los asaltantes. Sustrajeron cerca de $200.000 pesos y joyas. Luego de revisar cada sala de la casa, se retiraron del lugar y escaparon en el vehículo. De momento no se conoce el paradero de los criminales.

Robo violento en Roca: el protocolo policial para detener a los delincuentes

Posteriormente al escape de los delincuentes, la familia junto con los vecinos que se percataron del suceso dieron el aviso a la policía. De inmediato una brigada motorizada de la zona acudió al domicilio a las 22.03 hs.

Mediante vía radial, se dio el aviso a los demás miembros policiales para aportar datos del vehículo e interceptar su escape. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el subcomisario de la 3° Unidad, Leandro Sandoval, mencionó que se activó el protocolo Plan Cerrojo.

«El Plan Cerrojo se emite a las unidades cercanas para cerrar los distintos pasos y salidas del vehículo con los delincuentes» detalló el subcomisario. A pesar del trabajo policial no se pudo dar con la trayectoria del Volkswagen Vento y los delincuentes están prófugos. Sandoval agregó que no se conoce si los delincuentes tenían alguna información de la familia.

El caso quedó a investigación de la Fiscalía N° II y a cargo de la doctora Verónica Villarroel. El personal trabaja en las filmaciones de la casa y del barrio para obtener datos de los delincuentes y en búsqueda de testigos en el lugar.