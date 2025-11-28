El Congreso se renueva: juran los nuevos senadores mientras crecen las dudas por la banca de Lorena Villaverde

El Congreso inició su primera etapa de renovación. Este viernes la Cámara Alta llevará a cabo una sesión clave donde veintitrés de los 24 senadores electos en octubre, jurarán para asumir sus cargos a partir de diciembre. El acto estará marcado por la ausencia de Lorena Villaverde ya que todavía es una incógnita lo que pasará con su banca.

La sesión preparatoria se realizará a las 11 en el Senado, pero los legisladores asumirán sus funciones recién el 10 de diciembre junto a los 127 nuevos diputados. Además de la toma de juramentos, en la sesión especial de este viernes también se aprobarán los diplomas de los nuevos senadores.

La presidencia de la Cámara en el comunicado compartido, citó a los senadores «a sesión pública especial para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 56 de la Constitución Nacional y 7 al 12 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación«.

La normativa mencionada dispone que el Senado debe reunirse «para incorporar a los senadores electos y para expedirse sobre los títulos de los electos como suplentes».

Dudas por la banca de Lorena Villaverde

En paralelo a esta actividad, en la provincia de Río Negro y en el bloque libertario crecen las dudas sobre lo que pasará con Lorena Villaverde.

La Libertad Avanza confiaba en que podía conseguir que la senadora electa jurara su cargo y que no prosperara la impugnación en su contra impulsada por el peronismo, pero esto no pasó y el despacho de la legisladora electa volverá a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Cabe recordar que la oposición impulsó la semana pasada una impugnación contra Villaverde que tuvo dictamen «no vinculante» en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Como argumento, acusaron a la legisladora de tener supuestos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado y por las causas que tuvo en Estados Unidos