Desaparición de Kevin Hernández: intensifican rastrillajes en canales y el río, cómo es el operativo de búsqueda en Lamarque

Valle Medio se mantiene en vilo ante la desaparición de Kevin Alan Hernández, el joven de 26 años que desapareció el pasado domingo 22 de febrero en Lamarque. Su caso generó misterio en la localidad donde todos los vecinos se unieron para pedir por la inmediata aparición, incluso su familia realizó una «pueblada» frente al municipio para exigirle a las autoridades intervención en la búsqueda.

Debido a la situación, el Ministerio de Seguridad de Río Negro brindó detalles del caso y de esta manera informó que se activó un operativo que incluyó varios allanamientos en viviendas, rastrillajes y la intervención de múltiples equipos.

Cómo es el operativo de búsqueda de Kevin Hernández en Lamarque

La búsqueda de Kevin Hernández se mantiene activa. El Ministerio aclaró que desde que se radicó la denuncia, se desplegó un amplio dispositivo policial que «incluyó rastrillajes en zonas rurales, allanamientos en domicilios de familiares directos y el uso de perros adiestrados en distintos puntos de la localidad». Sin embargo, pese a las tareas, no lograron resultados positivos.

La Policía de Río Negro coordinó tareas conjuntas con efectivos de Lamarque, Choele Choel, Conesa y Pomona con el fin de ampliar el perímetro de búsqueda. Se realizaron entrevistas a vecinos y tareas de recorridos en chacras, cementerio y casas abandonadas.

«Desde el primer día, la Comisaría 17° de Lamarque coordinó acciones con unidades de Choele Choel, General Conesa y Pomona. Se realizaron entrevistas a vecinos y recorridas en chacras, cementerio y casas abandonadas.

Operativo de búsqueda en Lamarque

El único dato más relevante que lograron fue que «los tres perros rastreadores marcaron rastros en dirección a un desagüe, lo que orientó gran parte de los esfuerzos hacia esa zona crítica». En este sentido la búsqueda se extendió también a la costa del río, donde se intensificaron las tareas con personal especializado.

El organismo de Seguridad provincial informó mediante un comunicado que, como parte de la investigación, durante los allanamientos a familiares del joven desaparecido secuestraron objetos personal que refuerzan la líneas de investigación.

Kevin Alan Hernández

Además señalaron que en distintos puntos del desagüe se hallaron elementos cortantes que fueron puestos a disposición del Gabinete de Criminalística. «Estos hallazgos constituyen indicios relevantes que permiten sostener la hipótesis de que el desagüe y la ribera del río son escenarios clave en la desaparición», aclararon.

El operativo requiso la participación de más de una decena de agentes de la Unidad Regional IV, efectivos del COER, brigadas rurales y equipos de canes entrenados. Detallaron que se utilizaron drones para monitoreo aéreo en sectores de difícil acceso, ampliando la cobertura de los rastrillajes.

Este miércoles 4 de marzo se retomó la búsqueda y las autoridades precisaron que la «labor incansable de los equipos en terreno» se mantiene concentrada en los sectores donde se obtuvieron los indicios más firmes: el desagüe y la costa del río.

Quién es el hombre que desapareció en Lamarque: datos oficiales

El Ministerio Público Fiscal activó el protocolo de búsqueda y de esta manera informó que Kevin Alan Hernández es un joven que mide 1,80, es delgado, tiene tez trigueña, pelo negro rapado a los costados y ojos marrones claros.

Como seña particular, indicaron que está tatuado en sus dos antebrazos: en el derecho dice «Alma» y en el izquierdo tiene un dibujo de una corona con el nombre «María».

Resaltaron que al momento de ausentarse vestía remera gris, un rompevientos color crema, un pantalón buzo negro y zapatillas negras con líneas blancas.

Cualquier información solicitan comunicarse con el 911, dirigirse a la comisaría más cercana o al celular de turno de Choele Choel: (02946) 15411228.