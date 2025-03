Sectas, trata y narcotráfico en Bariloche: 14 detenidos enfrentarán a la Justicia este lunes

El caso comenzó con un detalle que no pasó por alto. Una joven embarazada acudía regularmente a sus controles en un hospital de Bariloche, siempre en compañía de dos mujeres que no le permitían hablar. Su extrema delgadez y el temor en su mirada llamaron la atención. El personal médico, alertado por la situación, dio aviso a la Fiscalía y comenzó una investigación que terminó atrapando en el aeropuerto de la localidad cordillerana y en Buenos Aires. Así, cayó el líder de una secta rusa y otros 13 miembros.

Lo que parecía una consulta médica rutinaria terminó siendo el hilo que llevó a desentrañar una compleja organización criminal. Hace diez días, una joven rusa embarazada llegó al hospital Ramón Carrillo de Bariloche. No hablaba español y estaba acompañada por un hombre que no era su pareja, pero que no se despegaba de ella.

Las primeras averiguaciones llevaron a un operativo coordinado entre la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La investigación reveló una red de trata de personas con conexiones internacionales. Fue durante la madrugada del viernes, en operativos simultáneos en los aeropuertos de Bariloche y Buenos Aires, detuvieron a 14 personas, entre ellas, el líder de una secta rusa con antecedentes de abuso y desapariciones.

Esta tarde, el fiscal Fernando Arrigo presentará la acusación formal ante el juez Gustavo Zapata. Se espera que se imputen cargos por trata de personas, narcotráfico y asociación ilícita.

Las detenciones en los aeropuertos

Los procedimientos se realizaron en el aeropuerto de Bariloche y en el aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. Ocho personas fueron detenidas en la terminal patagónica, mientras que seis fueron interceptadas en la capital. Todos compartían un mismo itinerario: viajar a San Pablo, Brasil, con escala en Buenos Aires.

Entre los detenidos se encontraba Konstantin Rudnev, líder de la secta rusa «Ashram Shambala», quien ya había sido condenado a 11 años de prisión en su país por abuso sexual. Al verse acorralado, intentó cortarse el cuello con una hoja de afeitar, pero fue reducido a tiempo. Junto a él, seis mujeres rusas, con signos de malnutrición y evidentes marcas de sometimiento, fueron arrestadas.

Mientras que el líder y otros 13 miembros quedaron detenidos, la joven embarazada que destapó el caso fue puesta bajo protección en un lugar seguro, junto a su bebé. Está siendo acompañada por especialistas y se espera que pueda brindar más información sobre la estructura de la secta y sus redes de captación.

Narcotráfico y pruebas clave

Según publicó Infobae, en los diversos operativos, los agentes incautaron 131 pastillas de cocaína, más de un millón de pesos, casi 15.000 dólares, 12 celulares, un teléfono satelital, un handy con antena, tres notebooks y numerosos pasaportes y tarjetas bancarias. Todo indica que la organización operaba con métodos sofisticados para eludir controles migratorios y bancarios.

¿Quiénes son las víctimas y qué hacía la secta en Bariloche?

Los investigadores sospechan que las mujeres detenidas podrían ser víctimas de la secta y que Rudnev las controlaba con técnicas coercitivas. La secta “Ashram Shambala” se originó en Rusia y fue denunciada por lavado de dinero, abuso sexual y desaparición de personas en varios países.

Se indaga si en Bariloche la organización captaba mujeres para someterlas a explotación sexual y tráfico de drogas. Las víctimas habrían sido trasladadas desde Montenegro y otros países de Europa del Este con documentación irregular.

Mientras tanto, las autoridades trabajan para asistir a las mujeres detenidas y determinar si pueden declarar como víctimas de la organización. Se espera que el análisis de los teléfonos y documentos secuestrados arroje más información sobre la estructura de la red.

El caso sigue en desarrollo y podría tener nuevas derivaciones en los próximos días.