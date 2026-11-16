Secuestran un arma, municiones y casi un kilo de cocaína en el barrio Valentina Sur de Neuquén

Un importante despliegue policial permitió desarticular puntos de interés vinculados a investigaciones judiciales en el barrio Valentina Sur, dejando como saldo el secuestro de un revólver, medio centenar de municiones, elementos vinculados a robos y casi un kilogramo de clorhidrato de cocaína.

Los cuatro allanamientos simultáneos se llevaron a cabo el pasado viernes 13 de noviembre, bajo las órdenes de las Fiscalías de Robos y Hurtos y de Delitos Juveniles. El procedimiento fue encabezado por la Brigada de Investigaciones Zona Oeste y contó con un amplio respaldo operativo de efectivos de las comisarías 2°, 7°, 16°, 17°, 18° y 20°, junto al Departamento UESPo y personal de Seguridad Metropolitana.

Cuatro fueron los procedimientos.

Los resultados del operativo

Durante las requisas en los distintos inmuebles del sector, los uniformados obtuvieron resultados positivos en tres de los cuatro objetivos.

En una de las viviendas inspeccionadas, la Policía incautó un revólver calibre 32 largo acompañado de una caja con 50 municiones del mismo calibre. En el lugar fue demorado un joven de 18 años, quien fue trasladado a la sede policial a disposición de la Justicia.

En otro de los domicilios, el registro derivó en la intervención del Departamento Antinarcóticos tras el hallazgo de sustancias sospechosas. Los test orientativos de campo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, arrojando un pesaje total de 969 gramos. La droga fue secuestrada bajo estricta cadena de custodia.

En un tercer inmueble se secuestró una bicicleta rodado 29 y una campera, ambos objetos vinculados a la causa principal. Debido a las características del procedimiento en ese domicilio, se dio intervención a personal especializado en niñez y adolescencia para llevar adelante las diligencias judiciales de rigor.

Casi un kilo de cocaína fue secuestrado en una de las viviendas.

En el cuarto domicilio allanado, en tanto, la requisa arrojó resultados negativos respecto a elementos de interés para la investigación. Tanto los objetos incautados como el joven demorado quedaron a disposición de las fiscalías intervinientes para el avance de las causas.