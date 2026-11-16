Neuquén recibe “Energía para transformar el futuro”: YPF, Los Azules y Aconcagua Energía debatirán sobre transición y sostenibilidad

Energía y sostenibilidad: el encuentro de Pacto Global Argentina pone en agenda cómo las empresas de la región pueden crecer integrando criterios de transición energética. (Foto: archivo)

Pacto Global Argentina, la red local de la iniciativa de Naciones Unidas que promueve la sostenibilidad en las empresas, hará el jueves 19 de noviembre en Neuquén la segunda edición de “Energía para transformar el futuro”. El encuentro reunirá a referentes de empresas, especialistas y representantes del sector público para debatir cómo impulsar el crecimiento y la competitividad integrando criterios de sostenibilidad, transición energética y las nuevas exigencias de los mercados internacionales.

La jornada tendrá dos partes: una conferencia por la mañana y un taller por la tarde. La organización busca acercar herramientas y experiencias para que las empresas de la región fortalezcan su resiliencia, se anticipen a los cambios y generen ventajas competitivas.

Quiénes hablarán en la conferencia de Pacto Global en Neuquén

La conferencia será de 9.30 a 12.30 y reunirá a referentes de YPF, Los Azules, Grupo Sancor Seguros, Urban Grupo de Comunicación y Grupo Aconcagua Energía. Participarán Leonardo Cellini, de YPF; Mario Hernández, gerente de Sustentabilidad de Los Azules; Betina Azugna, de Grupo Sancor Seguros; Natalia Lecca, de Urban; y Evangelina Vidal, gerenta de Ética y Compliance de Grupo Aconcagua Energía.

Por Pacto Global Argentina estarán su director ejecutivo, Flavio Fuertes, y Nicolás Liarte-Vejrup. La moderación quedará a cargo de Natalia Yael Vidal, de la Comisión de Sostenibilidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén.

El taller sobre la regulación europea de sostenibilidad y su impacto en las empresas

Por la tarde, de 15 a 17, habrá un taller sobre el ecosistema regulatorio europeo en materia de sostenibilidad y su impacto en las estrategias de las empresas. Es un tema clave para las compañías de la región que venden o buscan financiamiento en mercados con exigencias ambientales y sociales cada vez más estrictas.

Participarán la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves; el consultor internacional de la Unión Europea Federico Fische; Hernán Ingelmo, de la Universidad de Flores (UFLO); Flavio Fuertes y Nicolás Liarte-Vejrup, de Pacto Global Argentina.

Dónde será y cómo inscribirse en “Energía para transformar el futuro”

La conferencia será de 9.30 a 12.30 en el Auditorio OSDE de Neuquén capital. El taller se hará de 15 a 17 en la sede de la Universidad de Flores (UFLO), en Independencia y Buenos Aires.

Los cupos son limitados y hace falta inscripción previa. Para más información hay que entrar en la página del evento en el sitio de Pacto Global Argentina.

El encuentro cuenta con el apoyo de UFLO, TotalEnergies, OSDE, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén y la Cámara de Empresas de Energía, Químicas, Petroquímicas y Afines de Neuquén.