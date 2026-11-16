La Policía de Río Negro sumó tres nuevas camionetas para reforzar el patrullaje en Roca

La Policía de Río Negro presentó y puso en funcionamiento este lunes tres nuevas camionetas que fueron asignadas a distintas dependencias de Roca destinadas a reforzar las tares de prevención y patrullaje en la ciudad. La entrega se realizó en la sede de la Unidad Regional Segunda y estuvo encabezada por el comisario inspector José González.

Según detalló González, una de las camionetas fue destinada a la comisaría 48, ubicada en barrio Mosconi; otra quedó asignada a la comisaría Tercera, en la zona céntrica; y la tercera fue entregada a la subcomisaría 69, que tiene jurisdicción en la zona norte de la ciudad.

Durante la presentación, González destacó la importancia de esta incorporación para fortalecer la presencia policial en distintos sectores de Roca. Según explicó, las unidades permitirán acompañar las tareas de prevención en zonas de alto impacto de la ciudad, particularmente en los sectores sur, centro y norte.

Una camioneta fue reasignada a la Brigada Rural de Valle Azul

La incorporación de los nuevos móviles también permitió reorganizar la distribución de los vehículos policiales. La camioneta que utilizaba la subcomisaría 69° fue reasignada a la Brigada Rural de Valle Azul, que necesitaba recuperar su movilidad luego de un siniestro vial.

El comisario inspector González hace entrega de las llaves a la Brigada Rural de Valle Azul. Foto: Alma Terzibachian.

Según explicó González, el vehículo de esa unidad especial sufrió un vuelco hace aproximadamente dos meses mientras participaba de un procedimiento policial. El hecho ocurrió sobre la margen sur de la Ruta Provincial 6 y la camioneta todavía permanece en reparación.

Ante esta situación, se resolvió trasladar el móvil que utilizaba la dependencia de la zona norte de Roca para garantizar que el personal de la Brigada Rural pueda continuar con sus tareas.

Las camionetas se suman a los vehículos entregados anteriormente

Desde la Unidad Regional Segunda señalaron que las tres unidades incorporadas no reemplazarán a los móviles existentes, sino que permitirán reforzar la flota policial. Anteriormente, distintas dependencias habían recibido automóviles Fiat Cronos, aunque persistía la necesidad de contar con camionetas para determinadas tareas operativas.

En ese sentido, González explicó que estos vehículos resultan necesarios para realizar traslados de elementos secuestrados y otros materiales que no pueden transportarse en automóviles de menor tamaño.

Además, indicó que las nuevas unidades cuentan con sistemas de monitoreo y radios de comunicación. Al momento de la presentación se estaban realizando los últimos ajustes para completar su puesta en funcionamiento y dejarlas a disposición de los vecinos.

Por otra parte, estimó que la entrega realizada por la Provincia alcanzó alrededor de 28 camionetas distribuidas entre las seis regionales de la Policía de Río Negro.

Por el momento, no está prevista la llegada de nuevos móviles a Roca, aunque González señaló que próximas compras podrían contemplar camionetas, vehículos menores, como motos y bicicletas para responder a las necesidades de las distintas dependencias.