Un trabajador audiovisual sufrió un grave accidente en Viedma y fue operado: piden por su recuperación

El trabajador de prensa y realizador audiovisual de Viedma, Sebastián Labarone sufrió un grave accidente durante un partido del torneo de fútbol «Todas las Miradas», organizado por el Sindicato Único de Prensa de Río Negro. El hecho ocurrió el sábado, y generó preocupación entre sus compañeros, familiares y amigos.

El accidente se produjo durante una jugada en el área, cuando disputaba una pelota que se trabó en el piso. Labarone cayó hacia atrás y golpeó su nuca contra el suelo de la cancha.

Fue trasladado al hospital Zatti y luego derivado a un centro privado

En el predio recibió las primeras atenciones de un enfermero que se encontraba en el lugar y posteriormente fue trasladado en ambulancia al hospital Artemides Zatti, donde quedó internado en observación.

Tras realizarle una tomografía, los médicos detectaron un hematoma en la zona posterior de la cabeza. Debido a ese diagnóstico, fue derivado a un centro privado de salud, donde debió ser intervenido quirúrgicamente para extraer la sangre acumulada.

Actualmente, permanece internado en coma farmacológico. De acuerdo con la información difundida, su evolución es favorable, aunque los profesionales médicos señalaron que deberán transcurrir 72 horas para evaluar con mayor precisión su estado de salud.

La situación movilizó al ambiente periodístico y audiovisual de la región. A través de las redes sociales, compañeros y allegados compartieron mensajes de acompañamiento y pedidos de oración por su recuperación.

El acompañamiento del Sindicato de Prensa

Tras el accidente, el Sindicato Único de Prensa de Río Negro difundió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a Labarone y a su familia.

«Estamos a entera disposición de su familia, acompañando este difícil momento con toda nuestra fuerza y fe, y confiando en el trabajo de los profesionales médicos que lo están atendiendo. Deseamos de corazón su pronta recuperación», señalaron desde la organización.

Además, recordaron que el accidente ocurrió durante una nueva edición del torneo de fútbol de prensa «Todas las Miradas», una iniciativa que el sindicato lleva adelante desde hace diez años.

Una trayectoria vinculada a la comunicación y la cultura

Sebastián Labarone tiene una extensa trayectoria en el ámbito de la producción audiovisual. Se desempeña como director, camarógrafo, fotógrafo, realizador y montajista.

Integra la Cooperativa de Trabajo Audiovisual Minga Ltda. y desarrolla tareas en el Laboratorio de Contenidos Digitales (Labcd) de la Universidad Nacional de Río Negro.

También participa en la organización del Festival Internacional de Cine Social de Río Negro y forma parte de la Red Argentina de Documentalistas (RAD), con una participación activa en distintos proyectos culturales, educativos y de comunicación de la región.