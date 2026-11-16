Comenzó en Neuquén la temporada de seguridad balnearia en el río Limay

Con 60 guardavidas para cuidar las costas del río Limay, comenzó la temporada de seguridad balnearia en Neuquén capital. Las altas temperaturas de los últimos días atrajo a la ribera a miles de bañistas en el fin de semana largo de noviembre y en el último también, en tanto desde esta semana, las familias que disfrutan de una salida local al río, contarán con operarios de seguridad municipal en el agua durante la jornada recreativa.

El inicio de la temporada se anunció en la reunión de gabinete que el intendente Mariano Gaido posteó el sábado en su red de difusión política. Y luego se conocieron los detalles en la secretaría de Protección Ciudadana, donde se indicó que habrá guardavidas en la previa a la temporada que se inicia el 1 de diciembre en tres de los balnearios autorizados.

El cuerpo de guardavidas estará apostado en la zona de Valentina sur, en el sector Valentina Brün de Duclot, en el balneario Sandra Canale o Gatica al fondo y en la zona de ribera de calle Democracia y el ingreso a la isla 132 sobre la calle Río Negro, en el balneario Gustavo Falher conocido popularmente como el Río Grande.

Será en el horario de 14 a 20, de lunes a lunes todos los días de noviembre. «Aunque el Limay se vea tranquilo puede tener corrientes fuertes«, indicaron en un posteo de recomendaciones los guardavidas de la municipalidad de Neuquén.

Recordaron que si no se conoce el lugar, siempre antes de ingresar al río, se consulte. En caso de ir con niños «acompañarlos al ir al agua, aunque sepan nadar», recomendaron los guardavidas en tanto dieron los detalles de protección ante la jornadas calurosas: gorra o gorro para la cabeza, llevar botellitas de agua potable para la hidratación y protector solar.