Confirmado: Robert Pattinson será el nuevo agente 007 bajo la dirección de Denis Villeneuve para Amazon

Hollywood despejó finalmente su mayor incógnita. Amazon eligió a Robert Pattinson para convertirse en el nuevo James Bond, luego de que el actor británico superara con éxito las pruebas de cámara. El protagonista de The Batman asumirá el emblemático rol del agente 007 en una renovada producción que dirigirá el aclamado cineasta Denis Villeneuve.

La decisión del estudio puso fin a meses de especulaciones y apostó por una figura de peso global para garantizar el relanzamiento comercial y artístico de la franquicia de espionaje.

Contrato acotado y sintonía creativa: las claves del acuerdo

Para cerrar la incorporación de Pattinson, los ejecutivos de Amazon combinaron una fuerte oferta económica con condiciones contractuales más flexibles que las planteadas al resto de los aspirantes.

Los tres factores determinantes que sellaron la elección fueron:

Compromiso por tres películas: El estudio le ofreció una cifra millonaria y un contrato acotado a tres entregas , reduciendo la exigencia de cuatro filmes que pesaba sobre otros finalistas.



El estudio le ofreció una cifra millonaria y un contrato acotado a , reduciendo la exigencia de cuatro filmes que pesaba sobre otros finalistas. Respaldo de taquilla: Amazon priorizó la probada capacidad de convocatoria internacional del actor británico para blindar el retorno financiero del proyecto.



Amazon priorizó la probada capacidad de convocatoria internacional del actor británico para blindar el retorno financiero del proyecto. Alianza con Villeneuve: Pattinson y el director vienen de trabajar juntos en Dune III, una experiencia reciente que consolidó la confianza creativa para encarar esta nueva etapa de la saga.

Los tres actores británicos que quedaron en el camino

Antes de sellar el acuerdo con Pattinson, la productora evaluó distintas alternativas de perfil ascendente que no lograron generar consenso en la mesa chica de decisiones.

Durante el proceso de selección quedaron descartados Jack O’Connor, Jack Lowden y Callum Turner. Ninguno de los tres terminó de convencer a los ejecutivos de Amazon, quienes finalmente descartaron la apuesta por rostros menos masivos y aseguraron a una estrella de alcance mundial.