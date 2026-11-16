Empleadas domésticas: los nuevos valores de diciembre 2026 y cómo impactan en el aguinaldo

Conforme a lo dispuesto en la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), las empleadas domésticas en diciembre 2026 perciben un incremento salarial del 1,6%, calculado sobre los valores consolidados de noviembre 2026 que ya absorben el 100% del bono extraordinario de agosto.

Esta actualización sobre los salarios de las empleadas domésticas impacta directamente en las tarifas mínimas por hora y en los haberes mensuales de todas las categorías, redefiniendo tanto el ingreso de bolsillo como la base de cálculo del medio aguinaldo para las trabajadoras y empleadores.

Escala por hora y por mes: los nuevos valores para empleadas domésticas en diciembre 2026

El esquema salarial para empleadas domésticas, homologado para diciembre 2026, establece pisos mínimos infranqueables según la responsabilidad de la tarea y la modalidad de residencia en el domicilio:

Personal para tareas generales (Limpieza, lavado, planchado y mantenimiento) : la hora con retiro se ubica en $4.237,25 (reflejando un aumento directo de $66,73 respecto de noviembre), mientras que el haber mensual de jornada completa (48 horas semanales) alcanza $519.825,60 con retiro y $571.280,64 sin retiro.

: la hora con retiro se ubica en $4.237,25 (reflejando un aumento directo de $66,73 respecto de noviembre), mientras que el haber mensual de jornada completa (48 horas semanales) alcanza $519.825,60 con retiro y $571.280,64 sin retiro. Asistencia y cuidado de personas (Niñeras y cuidadores de adultos) : la hora con retiro cotiza en $4.518,27, fijando los salarios mensuales mínimos en $571.280,64 con retiro y $629.727,77 sin retiro.

: la hora con retiro cotiza en $4.518,27, fijando los salarios mensuales mínimos en $571.280,64 con retiro y $629.727,77 sin retiro. Caseros : para quienes residen de forma permanente en la vivienda donde cumplen funciones, la remuneración mensual mínima asciende a $571.280,64.

: para quienes residen de forma permanente en la vivienda donde cumplen funciones, la remuneración mensual mínima asciende a $571.280,64. Personal para tareas específicas (Cocineros y oficios especializados) : percibirá un piso horario de $4.770,72 con retiro, con sueldos mensuales de $584.026,01 con retiro y $643.289,43 sin retiro.

: percibirá un piso horario de $4.770,72 con retiro, con sueldos mensuales de $584.026,01 con retiro y $643.289,43 sin retiro. Supervisores (Coordinación y control de personal): la categoría superior del escalafón se sitúa en $5.002,21 por hora con retiro, llevando el salario mensual a $624.013,75 con retiro y $688.207,61 sin retiro.

De acuerdo con la normativa laboral, quienes cumplen menos de 24 horas semanales para un mismo contratante liquidan sus haberes multiplicando el valor hora vigente por el tiempo trabajado (por ejemplo, 20 horas semanales durante cuatro semanas de tareas generales arrojan $338.980 de base), mientras que a partir de las 24 horas corresponde aplicar el sueldo mensual proporcional.

Empleadas domésticas diciembre 2026: adicionales obligatorios y plus del 31% en Río Negro y Neuquén

Para liquidar correctamente tanto el salario de diciembre 2026 como el aguinaldo en la plataforma digital de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los hogares de la Patagonia deben adicionar los suplementos de ley: