Secuestraron 15 plantas de cannabis en un allanamiento por narcomenudeo en Valle Medio

Durante el allanamiento en Belisle, la policía secuestró 15 plantas de cannabis en floración tras una investigación por narcomenudeo.

Un operativo policial realizado en Belisle culminó con el secuestro de plantas de cannabis en plena etapa de floración y la identificación de un hombre que quedó vinculado a una causa federal por infracción a la ley de drogas.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Delegación Toxicomanía y Leyes Especiales de Valle Medio, en el marco de una investigación que se extendió durante tres semanas y que tuvo origen en tareas preventivas.

Investigación por narcomenudeo

La pesquisa comenzó cuando efectivos de la subcomisaría 64 detectaron indicios de presunta actividad vinculada al narcomenudeo mientras realizaban recorridas de prevención en la localidad.

A partir de esas primeras observaciones, se inició un trabajo de seguimiento que permitió reunir información sobre movimientos sospechosos en una vivienda ubicada sobre la calle Sarmiento.

Con esos datos, el personal especializado avanzó en distintas tareas investigativas que derivaron en la solicitud de una orden de allanamiento.

El operativo y el secuestro

El procedimiento se concretó en horas de la mañana, cuando los efectivos irrumpieron en el domicilio con el apoyo del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), que garantizó las condiciones de seguridad.

Durante el allanamiento, los uniformados hallaron un total de 15 plantas de cannabis sativa en plena etapa de floración, con alturas que variaban entre uno y dos metros.

Las pruebas orientativas realizadas en el lugar confirmaron la presencia de THC, el principal componente psicoactivo de la sustancia.

Un hombre vinculado a la causa

Como resultado del operativo, un hombre de 51 años que reside en la vivienda quedó vinculado a una causa por infracción a la Ley 23.737.

Si bien no se informó sobre detenciones, el caso quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, que continuará con las actuaciones para determinar el alcance de la actividad investigada.

Desde las fuerzas de seguridad destacaron que el procedimiento es resultado de tareas de prevención y análisis que permitieron detectar y avanzar sobre posibles puntos de venta o producción de estupefacientes en la región.