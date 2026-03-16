Fuga de película en Chubut: un peligroso delincuente está prófugo luego de una cita con su psicóloga

La provincia de Chubut se encuentra en estado de máxima alerta tras una evasión que parece sacada del guion de una película de acción. Durante la tarde de este lunes, el peligroso delincuente Darío Fernando Cárdenas, conocido en el ámbito policial bajo el alias de «El Loco», logró burlar a su custodia y ahora se encuentra prófugo.

El recluso, que cumple una condena de 15 años de cárcel por asesinato, aprovechó un traslado médico de rutina para saltar desde el primer piso de un edificio céntrico y huir a toda velocidad a bordo de una motocicleta que lo aguardaba estratégicamente en la calle.

Según la información brindada por el Diario Jornada, el operativo de traslado se había originado en el Instituto Penitenciario Provincial, ubicado sobre la Ruta 3 en el tramo que une a las ciudades de Trelew y Puerto Madryn.

Cárdenas había sido llevado hasta una clínica situada sobre la calle Belgrano para asistir a un turno con la psicología. Sin embargo, en circunstancias que se mantienen bajo estricto hermetismo, el reo se arrojó hacia la vía pública y se fugó en moto, lo que obligó a las autoridades policiales a activar de inmediato un intenso protocolo de búsqueda en toda la región ante la extrema peligrosidad del sujeto.

El dolor de la familia de la víctima y el ruego por una rápida captura

El extenso prontuario del ahora prófugo de la Justicia chubutense tiene como capítulo más oscuro el crimen de Damián Sena, ocurrido la noche del 18 de agosto de 2021 en la intersección de las calles 25 de Mayo y México, en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew.

Por este brutal asesinato, un jurado popular lo declaró culpable y en marzo de 2024 fue sentenciado a la pena de 15 años de prisión efectiva, bajo la calificación legal de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, luego de que los magistrados desestimaran de plano el planteo de su abogada defensora, Gladys Olavarría, quien había intentado sin éxito argumentar que su cliente actuó en legítima defensa.

Los registros del debate oral reconstruyeron la crudeza con la que actuó Cárdenas aquella noche de invierno, cuando se acercó al domicilio de la calle 25 de Mayo al 1700 con la premeditada intención de terminar con la vida del joven.

Tras mantener una breve discusión, el asesino le efectuó un certero disparo en la cabeza a Sena, provocándole un traumatismo encéfalo craneano que derivó en su fallecimiento casi inmediato, para luego escapar de la escena del crimen a bordo de un vehículo marca Chevrolet. Esta nueva y audaz fuga reabrió de golpe las heridas de los familiares de la víctima, quienes temen que el delincuente logre evadir a las fuerzas de seguridad de manera definitiva si cruza las fronteras provinciales.

En medio de la profunda conmoción, Silvia Nievas, madre del joven asesinado, expresó su inmensa angustia y reclamó celeridad a los investigadores en declaraciones con Jornada Radio. R

Recordando que en el pasado el homicida logró mantenerse oculto hasta ser atrapado en la ciudad balnearia de Mar del Plata, la mujer manifestó su indignación y advirtió: «Espero que lo atrapen rápidamente, porque una vez que salga de Trelew no lo agarran más, tiene todos los medios económicos para escapar a cualquier lugar del país e incluso a algún país limítrofe«.

La madre de la víctima fue tajante al exigir justicia y sentenció: «No le tengo miedo a esa basura, ya me hizo el mayor daño matándome a mi hijo, lo que quiero es que cumpla la condena, este sujeto tiene dinero, plata sucia de sus actividades ilícitas, tanto que hasta planificó esta fuga».