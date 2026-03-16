Recuperaron dos motos y un auto robado tras operativos en Bariloche: hallaron un arma y cocaína

La policía recuperó en Bariloche dos motos robadas y un auto sustraído. También secuestró un arma, cocaína y detuvo a tres personas.

Distintos procedimientos policiales realizados durante el fin de semana en Bariloche permitieron recuperar dos motocicletas y un automóvil que habían sido robados, además de concretar detenciones y secuestrar un arma de fuego y droga. Las intervenciones se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad y estuvieron a cargo de efectivos de la Policía de Río Negro, en el marco de operativos preventivos impulsados por el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial.

Moto robada detectada en un supermercado

Uno de los procedimientos se inició el domingo por la tarde a partir de un llamado al sistema 911 RN Emergencias desde un supermercado ubicado sobre el kilómetro 4 de la avenida Pioneros.

El aviso alertaba sobre un cliente que generaba inconvenientes dentro del comercio al negarse a pagar una compra. Cuando el personal policial llegó al lugar identificó a un hombre de 33 años.

Al retirarse del local, el individuo se dirigió hacia una motocicleta estacionada en las inmediaciones. Los uniformados solicitaron la documentación del rodado, pero el conductor indicó que no contaba con los papeles.

Tras verificar los datos en los sistemas policiales se detectó que la patente correspondía a una motocicleta Honda Wave 110 cc que tenía pedido de secuestro activo en la Ciudad de Buenos Aires.

Al ampliar la verificación mediante los números de motor y cuadro, los efectivos determinaron que el vehículo estaba asociado al dominio de una Yamaha FZ 250 cc que figuraba dada de baja en Morón, provincia de Buenos Aires.

Ante estas irregularidades, la motocicleta fue secuestrada y el hombre quedó detenido por disposición de la Fiscalía de turno por el presunto delito de encubrimiento.

Otra moto robada apareció tras un choque

En otro procedimiento ocurrido el domingo cerca de las 18, un llamado al 911 alertó sobre un siniestro vial en la esquina de Rivadavia y Albarracín.

Según la información recibida, una motocicleta habría derrapado y su conductor podría haber quedado atrapado debajo de un vehículo. Cuando los policías llegaron al lugar encontraron una moto Zanella 110 cc que había impactado desde atrás contra un Toyota Yaris que estaba correctamente estacionado.

Sin embargo, no había conductor ni otras personas en el lugar del hecho. Al realizar las verificaciones correspondientes sobre el rodado, los efectivos constataron que la motocicleta tenía pedido de secuestro vigente por un robo denunciado el 10 de marzo en la zona céntrica de Bariloche.

La moto fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia mientras se investiga quién la conducía al momento del choque.

Arma y cocaína en un vehículo

Otro de los procedimientos se llevó adelante el viernes en inmediaciones de la calle Miramar y pasaje Gutiérrez, en jurisdicción de la comisaría 28.

Durante tareas de patrullaje, efectivos policiales interceptaron un Volkswagen Vento que había llamado la atención de los uniformados. En el vehículo viajaban un hombre y una mujer de 27 años.

Al realizar una requisa preventiva dentro del rodado, los policías encontraron una pistola calibre 9 milímetros similar a las utilizadas por las fuerzas de seguridad.

Además, hallaron varios envoltorios con una sustancia blanca que, tras los primeros test orientativos, arrojó resultado positivo para cocaína. Ambos ocupantes quedaron detenidos y se dio intervención a personal de la Delegación de Toxicomanía.

Recuperan un auto robado

En otro procedimiento realizado el domingo por la tarde, personal de la comisaría 27° logró recuperar un automóvil que había sido robado dos días antes.

Se trata de un Chevrolet Onix Joy que había sido sustraído el viernes por la mañana cuando se encontraba estacionado frente a una vivienda del barrio Las Victorias.

El vehículo fue localizado durante recorridas preventivas en el barrio Villa Los Coihues, estacionado en una zona poco transitada de la calle Lanín. Tras verificar los datos, los efectivos confirmaron que se trataba del rodado denunciado como robado.

El automóvil fue secuestrado para preservar posibles rastros y avanzar con la investigación judicial.