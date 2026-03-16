Investigan un violento ataque contra un joven de Roca: iba en bicicleta y lo golpearon con un ladrillo

Intervinieron efectivos de la comisaría 21 de la zona norte de Roca. Foto Archivo/Juan Thomes.

Un violento episodio ocurrido durante la noche del sábado en Roca dejó a un joven gravemente herido luego de ser atacado con un ladrillo mientras circulaba en bicicleta por la vía pública. Según las primeras averiguaciones, la agresión ocurrió sin mediar palabra y derivó en una fractura de cráneo para la víctima.

El hecho es investigado por la Justicia rionegrina como lesiones graves. Según confirmaron fuentes policiales, el agresor sería un joven que padece una enfermedad de salud mental y que se encontraba participando de un evento en la zona cuando ocurrió el ataque.

El ataque en plena calle

El episodio ocurrió cerca de las 23:45 del sábado, cuando la Policía recibió un llamado anónimo que alertaba sobre una agresión en la intersección de las calles Damas Patricias y América.

Cuando una comisión policial llegó al lugar, algunos vecinos indicaron que la persona agredida ya se había retirado y no pudieron aportar mayores detalles sobre lo sucedido.

Minutos más tarde, tras averiguaciones realizadas por el personal policial, se confirmó que un hombre había ingresado al hospital local con lesiones compatibles con una agresión en la vía pública.

Cómo ocurrió la agresión

De acuerdo con el relato de la víctima, un joven de 28 años, el ataque ocurrió mientras se desplazaba en bicicleta por la calle Damas Patricias en dirección sur.

Al llegar a la intersección con calle América fue abordado por un hombre al que no conocía. Sin mediar palabra, el agresor le arrojó un ladrillo que impactó en su cabeza y luego continuó golpeándolo con puños en distintas partes del cuerpo.

El ciclista logró escapar de la agresión y llegó hasta la vivienda de un amigo, donde finalmente perdió el conocimiento. Desde allí fue trasladado de urgencia al hospital para recibir atención médica.

El examen realizado determinó que la víctima sufrió lesiones de carácter grave, entre ellas un traumatismo de cráneo con fractura temporal, aunque se encuentra fuera de peligro.

La versión de la familia del agresor

Durante la mañana del domingo se presentó en la Unidad Policial una mujer acompañada por su abogado para dejar constancia de lo ocurrido.

Según explicó, su hijo de 24 años se encuentra bajo tratamiento profesional. De acuerdo con su relato, el joven había asistido la noche del sábado a un cumpleaños que se realizaba en la zona donde ocurrió la agresión.

En un momento determinado, mientras se encontraba en la vereda, observó pasar a un hombre en bicicleta y se acercó para agredirlo sin motivo aparente, utilizando un ladrillo y golpeándolo en el rostro.

La mujer indicó que luego del ataque el joven fue retenido por amigos que se encontraban en el lugar.

Intervención judicial

De lo sucedido se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso el inicio de un legajo judicial por el delito de lesiones.

Por el momento no se dispuso el emplazamiento formal del presunto agresor mientras avanza la investigación para esclarecer completamente el episodio.