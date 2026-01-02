Siete detenidos y armas secuestradas en Roca: el operativo fue en Paso Córdoba y también había droga

Un amplio operativo policial realizado durante la noche del jueves en el sector de Paso Córdoba, en la ciudad Roca, concluyó con la detención de siete personas y el secuestro de armas de fuego, motocicletas y estupefacientes.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 48º de Paso Córdoba, con la colaboración de efectivos de distintas unidades. La intervención se originó tras una denuncia que alertaba sobre un intento de robo de una motocicleta, episodio en el que se habrían efectuado disparos de arma de fuego.

En ese contexto, efectivos de la Brigada Rural que patrullaban la zona escucharon las detonaciones y comenzaron una persecución de los presuntos autores, quienes se desplazaban en varias motocicletas y emprendieron la huida. El seguimiento culminó en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Antonio Algan y José Pasegui.

El oepperativo comenzó con una denuncia que alertaba sobre un intento de robo de una motocicleta.

Al arribar al lugar, los sospechosos intentaron resistirse arrojando objetos contra el personal policial, lo que motivó el pedido de refuerzos. Con el apoyo de móviles de diferentes dependencias, se produjeron forcejeos y finalmente se logró la aprehensión de los involucrados.

Con la presencia de testigos, los efectivos ingresaron a la vivienda y procedieron al secuestro de dos armas de fuego, dos motocicletas, una riñonera con sustancias compatibles con estupefacientes y varias plantas de marihuana encontradas en el patio del inmueble.

Varias armas fueron secuestradas.

La Fiscalía de turno tomó intervención y dispuso la detención de los implicados, además del inicio de actuaciones judiciales por diversos delitos. En tanto, por el hallazgo de estupefacientes intervino la Justicia Federal, que abrió una causa por infracción a la Ley Nº 23.737.

La investigación continúa con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los disparos y determinar las responsabilidades individuales de los detenidos.