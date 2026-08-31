Tensión en pleno centro de Roca: persiguen y atrapan a dos ladrones que robaban autos a plena luz del día

Los sospechosos fueron detenidos sobre la calle 9 de Julio. Foto: Juan Thomes

Un audaz robo ocurrido este mediodía generó momentos de tensión e incertidumbre entre automovilistas y peatones que circulaban por la zona centro de General Roca. Dos delincuentes fueron aprehendidos por la Policía de Río Negro tras ser perseguidos por una de sus víctimas.

El hecho se desencadenó pasadas las 12 sobre la calle Santa Cruz, cuando los sospechosos se retirabal del lugar luego de sustraer diversas pertenencias del interior de un vehículo estacionado. La maniobra fue advertida por el propietario del rodado, quien sin dudarlo comenzó a seguirlos a en su auto mientras alertaba de inmediato a la central de emergencias 911.

Dos sos los hombres demorados. Foto: Juan Thomes

La persecución concluyó a pocas cuadras del lugar de origen, sobre la calle 9 de Julio al 733, justo en la vereda del edificio del diario Río Negro.

Allí, efectivos policiales acudieron rápidamente al llamado e interceptaron a los sospechosos ante la atónita mirada de los transeúntes que transitaban por el sector a esa hora pico.

Entre las cosas que tenían habían pertenencias que estaban dentro de un auto. Foto: Juan Thomes.

Durante la requisa realizada en el lugar, el personal policial logró recuperar la totalidad de lo sustraído: documentación personal, tarjetas de crédito y una suma de dinero en efectivo perteneciente a los damnificados.

Ambos involucrados fueron traslados a la unidad policial correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia.