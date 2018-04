Tiene un puesto policial pero les siguen robando

El crimen de José Aranda Roa (60) ocurrido el 16 de junio del año pasado en la Colonia Rural Nueva Esperanza, fue como una bisagra. Marcó un quiebre para los pobladores de la última zona rural que queda en la capital neuquina, quienes comenzaron a exigir más seguridad. Pese a que sus reclamos fueron escuchados y se construyó un destacamento policial, la gente aún relata que convive con asaltos y robos constantes; se quejan de laausencia policial y de la justicia.

Hace tres semanas, Norma González tuvo que tapar una de las ventanas de su casa con ladrillos. Un día llegó y se encontró con que habían intentado quitar la abertura, pero no llegaron a entrar a su casa. Dos o tres meses antes, no lo recuerda bien, le habían roto otra ventana de su pequeña casa “que es de seis metros por seis metros”, y le habían robado dos televisores. Esa ventana también se convirtió en pared.

La mujer trabaja en la recepción del matadero municipal de la meseta y explicó que vive a unos 200 metros de allí, trató de recordar las fechas de todos los hechos de inseguridad que sufrieron, pero son tantos que no pudo; aseguró que ocurrieron en el último año.

“Un día quisieron asaltarnos en casa, estaba con mi hija, yo lavaba la ropa tipo 19:30 y tenía la puerta abierta. De pronto aparecieron tres tipos, dos con armas de fuego y uno con una gomera, nos empezaron a gritar y con mi hija los sacamos para afuera y llegamos a poner llave en la puerta”, recordó.

También explicó que fue asaltada en el mismo matadero, un sábado al mediodía entraron dos personas en moto hasta el matadero “pensamos que venían a comprar carne y no. Se metieron con los cascos puestos, sacaron un cuchillo de 20 centímetros y se llegaron a llevar una mochila que tenía una netbook y cargadores de celular”.

El titular de la Asociación de Fomento Rural, Alejandro Benítez, indicó que el contacto con los crianceros que se acercan a faenar al matadero les da un termómetro del barrio. “Yo sé que hay mucha gente armada acá, que ha decidido armarse porque se cansó de esperar por seguridad. La excusa es siempre la misma, no hay recursos, no hay personal. Vienen funcionarios a prometer, pero no hay predisposición. Hace seis meses abrieron el destacamento y siempre está vacío”, aseguró.

El referente se quejó de que “desde que mataron a don Roa no cambió nada, los chorros siguen por el barrio y no los detienen. Hace un par de meses nos robaron en la carnicería del matadero, como no pudieron entrar se llevaron la cámara de seguridad, le dimos los videos a la policía y se ve clarita la cara del ladrón, es del barrio, pero no hacen nada”.