Tour de compras de terror en Chile: atacaron un colectivo argentino, les robaron hasta los documentos y quedaron varados

Un tour de compras argentino fue asaltado en Chile. El grave episodio ocurrió este jueves cerca de un desvío a Santiago de Chile. Las víctimas del asalto eran todas oriundas de Mendoza y quedaron varados debido a que se llevaron hasta sus documentos. Investigan si fue un ataque organizado.

El hecho se registró minutos después de la 6 en la Cuesta de Chacabuco, sector que se ubica después del peaje y del túnel, en el desvío hacia la capital chilena. El colectivo había partido desde Mendoza el miércoles por la noche y trasladaba unos 60 pasajeros que formaban parte de un tour de compras.

Varados y sin documentación en Chile

Según la información aportada por Clarín, el micro fue interceptado por cinco vehículos de los cuales se bajaron un grupo de personas armadas y con capuchas. Los atacantes subieron al colectivo y redujeron tanto a los conductores como a pasajeros.

El episodio duró varios minutos hasta que el grupo se retiró con dinero, celulares, pertenencias personas, llaves del transporte y hasta documentos. Luego del robo, el colectivo quedó varado cerca de Huerta Grande y todas las víctimas quedaron sin DNI, pasaporte, visas y papeles que les permita regresar a Argentina.

Desde medios chilenos informaron que uno de los responsables de la empresa de viaje se acercó al consulado argentino para solicitar asistencia y realizar los trámites necesarios para poder volver al país.

Por su parte las fuerzas policiales de Chile montaron un operativo e investigan si se trató de un ataque coordinado debido a que los atacantes tenían datos precisos de horarios y el recorrido del micro, además se supo que justo la zona afectada no tenía cámaras.