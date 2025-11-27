Tour de compras de terror en Chile: atacaron un colectivo argentino, les robaron hasta los documentos y quedaron varados
El episodio ocurrió la madrugada de este jueves cerca del desvío hacia Santiago de Chile. El micro fue rodeado por al menos cinco vehículos.
Un tour de compras argentino fue asaltado en Chile. El grave episodio ocurrió este jueves cerca de un desvío a Santiago de Chile. Las víctimas del asalto eran todas oriundas de Mendoza y quedaron varados debido a que se llevaron hasta sus documentos. Investigan si fue un ataque organizado.
El hecho se registró minutos después de la 6 en la Cuesta de Chacabuco, sector que se ubica después del peaje y del túnel, en el desvío hacia la capital chilena. El colectivo había partido desde Mendoza el miércoles por la noche y trasladaba unos 60 pasajeros que formaban parte de un tour de compras.
Varados y sin documentación en Chile
Según la información aportada por Clarín, el micro fue interceptado por cinco vehículos de los cuales se bajaron un grupo de personas armadas y con capuchas. Los atacantes subieron al colectivo y redujeron tanto a los conductores como a pasajeros.
El episodio duró varios minutos hasta que el grupo se retiró con dinero, celulares, pertenencias personas, llaves del transporte y hasta documentos. Luego del robo, el colectivo quedó varado cerca de Huerta Grande y todas las víctimas quedaron sin DNI, pasaporte, visas y papeles que les permita regresar a Argentina.
Desde medios chilenos informaron que uno de los responsables de la empresa de viaje se acercó al consulado argentino para solicitar asistencia y realizar los trámites necesarios para poder volver al país.
Por su parte las fuerzas policiales de Chile montaron un operativo e investigan si se trató de un ataque coordinado debido a que los atacantes tenían datos precisos de horarios y el recorrido del micro, además se supo que justo la zona afectada no tenía cámaras.
