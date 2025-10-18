Transfemicidio de Azul en Neuquén: imputarán al hombre detenido tras «diversos hallazgos» en el allanamiento

Este sábado se llevó a cabo un allanamiento por el transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén. Durante el operativo detuvieron a un hombre, quien será imputado por la Fiscalía.

Por el momento, se desconoce qué cargos le formularán al -hasta ahora- único detenido por el crimen de odio de la trabajadora estatal de 49 años que estuvo tres semanas desaparecida en la ciudad.

Su detención surgió por el «trabajo que durante toda la jornada realizaron distintas áreas de la Policía provincial y la Unidad de Servicios Periciales del Poder Judicial», informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

Entre los resultados obtenidos, surgió determinante «diversos hallazgos en el inmueble y en una camioneta».

El sujeto fue demorado este mediodía en una vivienda ubicada sobre la calle Copahue, en el barrio Belgrano. El procedimiento fue requerido por la fiscal Guadalupe Inaudi, quien está a cargo de la investigación judicial.

La persona detenida deberá designar abogado defensor y en las próximas horas se avanzará en el procesamiento de la información recabada, con el fin de concretar una audiencia de formulación de cargos.

Crimen de odio: la fiscalía de Neuquén confirma la hipótesis del transfemicidio de Azul Semeñenko

El fiscal jefe, Agustín García, aseguró este viernes que la causa es abordada como «un crimen de odio«, una calificación que conlleva un agravante penal de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente desde el año 2012 para delitos cometidos por razón de género.

El informe de la autopsia por el transfemicidio de Azul Semeñenko arrojó detalles brutales sobre el ataque. García detalló que la víctima «sufrió múltiples lesiones tanto de arma blanca como así también de elementos contundentes».

El cuerpo de Azul Semeñenko, empleada del área de Atención a la Víctima del gobierno provincial, fue descubierto el pasado 14 de octubre por una pareja que paseaba a sus perros en un canal de la calle Trenque Lauquen y Pergamino, cerca de su anterior domicilio en el barrio Almafuerte.

La identidad fue confirmada a última hora del 15 de octubre, tras dos semanas de intensa búsqueda, dado que había sido vista por última vez por sus compañeras de trabajo el 24 de septiembre.