Transfemicidio de Azul Semeñenko: confirman un demorado tras un allanamiento en Neuquén

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén realiza un allanamiento en una vivienda en la capital neuquina, en el marco de la investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenko, la trabajadora estatal de 49 años. Fuentes relacionadas confirmaron a Diario RÍO NEGRO que hay una persona demorada por el crimen de odio.

El operativo se ordenó este sábado 18 de octubre por la mañana en la calle Copahue, entre Comahue y Huerquén. Se centra en obtener evidencia tanto en el interior de la casa allanada como en un automóvil.

El procedimiento fue solicitado por la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, con el objetivo de recolectar información crucial para la causa, la cual fue confirmada como un crimen de odio. En la diligencia intervienen diversas áreas de la Policía provincial, personal del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Servicios Periciales del Poder Judicial.

La investigación busca identificar al o los responsables del asesinato de la mujer de 49 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 15 de octubre en un canal, luego de haber permanecido desaparecida desde el 24 de septiembre.

Los allanamientos se realizan en calle Copahue, entre Comahue y Huerquén. (Foto: Florencia Salto).

Crimen de odio: la fiscalía de Neuquén confirma la hipótesis del transfemicidio de Azul Semeñenko

El fiscal jefe, Agustín García, aseguró este viernes que la causa es abordada como «un crimen de odio«, una calificación que conlleva un agravante penal de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente desde el año 2012 para delitos cometidos por razón de género.

El informe de la autopsia por el transfemicidio de Azul Semeñenko arrojó detalles brutales sobre el ataque. García detalló que la víctima «sufrió múltiples lesiones tanto de arma blanca como así también de elementos contundentes».

Actualmente, el Departamento de Seguridad Personal y la División de Homicidios de la Policía se encuentran ejecutando diversas «medidas de investigación tendiente a identificar al responsable de la muerte de Azul Semeñenko».

Este sábado por la mañana se ordenó un allanamiento en una vivienda de Neuquén. Fuentes relacionadas confirmaron a Diario RÍO NEGRO que hay una persona detenida por el hecho.

El cuerpo de Azul Semeñenko, empleada del área de Atención a la Víctima del gobierno provincial, fue descubierto el pasado 14 de octubre por una pareja que paseaba a sus perros en un canal de la calle Trenque Lauquen y Pergamino, cerca de su anterior domicilio en el barrio Almafuerte.

La identidad fue confirmada a última hora del 15 de octubre, tras dos semanas de intensa búsqueda, dado que había sido vista por última vez por sus compañeras de trabajo el 24 de septiembre.