Encontraron dos viejas granadas alemanas en un depósito de una comisaría de Bariloche

Expertos de la PSA encabezaron el operativo para retirar las granadas de la Comisaría Segunda de Bariloche. (foto gentileza)

Personal policial que realizaba la limpieza de un depósito en la Comisaría Segunda de Bariloche por indicación de la Jefatura, encontró este viernes dos granadas de fabricación alemana, lo cual obligó a poner en marcha el protocolo acordado para esos casos, con intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que acordonó el edificio y retiró los explosivos.

Hasta el momento no hay datos sobre la procedencia de las granadas y también se desconoce su peligrosidad. Los expertos que intervinieron de la PSA solo retiraron el material, sin detonarlo en el lugar.

Fueron convocados porque son los únicos en Bariloche que tienen la capacitación, los equipos autónomos especiales para manipular explosivos y las “cápsulas” aptas para su confinamiento y traslado.

La comisaría está ubicada en el Centro Cívico y el hecho ocurrió poco antes del mediodía. El operativo llamó la atención porque a esa hora la plaza principal de la ciudad estaba llena de estudiantes, dedicados al armado de los stands de la Semana de la Juventud.

El operativo de seguridad

Al margen de la actuación de la PSA, que concurrió con seis efectivos, la coordinación del operativo estuvo a cargo de Protección Civil del municipio, que aseguró el perímetro y convocó a personal de tránsito, bomberos del cuartel central y también alertó al hospital zonal, que envió una ambulancia y dos paramédicos.

Jesús Vargas, de Protección civil, dijo que fueron convocados por la Policía de Río Negro, que pusieron en marcha de inmediato las medidas preventivas y se extendieron por unas dos horas.

Refirió que no fue necesario evacuar el edificio, salvo unas dependencias laterales donde se desempeña “personal administrativo”.

Según otras fuentes consultadas, los efectivos de la Policía rionegrina que descubrieron las granadas habían recibido un encargo para limpiar y despejar un espacio que no tiene destino específico, más que para depositar elementos en desuso. Señalaron que no hay allí ingreso habitual de policías ni de personas privadas de libertad.

Las granadas estaban hace tiempo en ese lugar

Las granadas llevaban largo tiempo en el lugar, según las primeras hipótesis. El jefe de la Comisaría Segunda, Luis Havrylak, consultó con su antecesor y con el personal de mayor antigüedad, quienes tampoco tenían registro sobre esos explosivos, ni hipótesis sobre su origen, lo cual dataría de hace varios años.

La sospecha más firme es que las antiguas granadas llegaron al lugar como resultado de algún decomiso o un secuestro judicial. Pero no existiría ningún registro por escrito que así lo confirme y menos aun una fecha o identificación sobre el tenedor original de los objetos.

Ese tipo de certezas surgirían de la investigación que -según los datos disponibles- corresponderá a la fiscalía de turno de la Justicia Federal.