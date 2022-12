Tres municipios reforzarán la seguridad para final del Mundial Qatar 2022

Festejos del partido de Argentina vs Polonia en Cipolletti. Foto Archivo: Florencia Salto.

Ayer el secretario de Gobierno y Hacienda de Cinco Saltos, Dante Arriola informó que gestionaron con las autoridades locales de la policía de Río Negro, el refuerzo de la presencia policial en la ciudad para la final de la copa mundial. En las ciudades vecinas de Cipolletti y Fernández Oro replicarán la medida.

El secretario de Gobierno y Hacienda de Cinco Saltos, Dante Arriola, explicó que la medida de incrementar el número de efectivos policiales se tomó para resguardar la seguridad de los vecinos y vecinas que tienen derecho a celebrar en paz y armonía.

Además, informó que se acordó que varias calles del centro de la ciudad de Cinco Saltos van a estar cortadas por los festejos. Las calles afectadas serán Roca y 9 de Julio; San Martín y 9 de Julio; 25 de mayo y Roca e Independencia.

Desde el gobierno municipal solicitaron a los vecinos que dejen despejada esa zona, y que no dejen sus vehículos estacionados en el centro, para evitar que sufran daños, y permitan el libre movimiento de las fuerzas policiales.

Otra medida es que los comercios no podrán vender alcohol. En este punto, informaron que se les solicitó a los comerciantes que no expendan alcohol en la zona céntrica, y en lo posible que no dispensen envases de vidrios.

Además, Arriola indicó que el colectivo circulará normalmente con horario de domingo. La única diferencia es que modificará el recorrido en la zona céntrica durante el horario de los festejos.

Fernández Oro

En Fernández Oro también incrementarán el número de efectivos ya que durante el último festejo se registraron varios sucesos. Según informaron hubo distintos enfrentamientos, entre vecinos que festejaban, también hubo incidentes contra la policía de la ciudad.

Cipolletti

Durante los últimos festejos en Cipolletti, la municipalidad dispuso un operativo policial que contó con más de 80 efectivos desplegados en el centro de la ciudad. La euforia copó las calles, pero también hubo actos de vandalismo. En varias ocasiones se observaron personas sobre los carteles de los comercios y los techos de las viviendas.

Para la final que se jugará mañana a las 12 se espera otro operativo de seguridad que no fue informado por las fuerzas policiales a este medio.