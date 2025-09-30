Triple femicidio: encontraron el auto que dio apoyo en el traslado de Brenda, Morena y Lara

La investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) sumó en las últimas horas un avance clave. Fue encontrado en Quilmes el Volkswagen Fox conducido por Víctor Sotacuro Lázaro, señalado como vehículo de apoyo en la noche del crimen.

El hallazgo se produjo en la ribera quilmeña, sobre el final de la avenida Cervante, cerca del cruce con Conesa y en inmediaciones del Club Náutico. El automóvil estaba oculto en la zona por la banda investigada. Según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación a Diario RÍO NEGRO, el dato que permitió dar con el vehículo provino de una persona cercana a los acusados.

El rodado fue trasladado a una dependencia de la DDI Quilmes de la Policía Bonaerense, donde quedó preservado para la realización de pericias forenses en busca de nuevas pruebas.

Detenciones y avances en la causa

Víctor Sotacuro Lázaro, señalado como chofer del auto, fue detenido días atrás en un hostal de Villazón, en la frontera con Bolivia, cerca de La Quiaca. Ahora espera ser indagado por el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación.

En paralelo, según pudo conocer este medio, se concretaría la detención de un amigo de Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro. La propia Ibáñez ya había quedado arrestada en las últimas horas, de manera sorpresiva, mientras ofrecía una entrevista a medios televisivos. Sería el octavo detenido en la causa.

La causa ya cuenta con siete detenidos, aunque las autoridades apuntan a identificar y capturar a los principales ejecutores. Entre ellos, se encuentra el prófugo conocido como “Pequeño J”, acusado de ser el autor intelectual del femicidio.

El punto exacto de Quilmes en el que fue hallado el auto, tras un aporte de datos.

Operativos en la Ciudad y el Conurbano

Durante el fin de semana y el lunes, la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal y el área de Casos Especiales de la Bonaerense realizaron múltiples allanamientos en las villas 1-11-14 y Zavaleta, en Barracas, así como en la zona de Merlo.

En este último distrito, los investigadores siguieron la pista de Matías Ozorio, presunto integrante del círculo cercano de Tony Janzen Valverde, prófugo con alerta roja de Interpol. Tanto Ozorio como Valverde están acusados de homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género.

Las autoridades consideran que el hallazgo del vehículo y las últimas detenciones podrían aportar elementos decisivos para esclarecer el brutal crimen que conmociona a La Matanza y a todo el país.