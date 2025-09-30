Triple femicidio en Florencio Varela: ¿quiénes son todos los detenidos por el caso de las chicas de La Matanza?

La investigación por el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) continúa. Siete detenidos son investigados como presuntos partícipes del brutal hecho, sin embargo las autoridades buscan dar con los principales ejecutores, entre ellos «Pequeño J» quien fue señalado como el autor intelectual del macabro femicidio de las chicas de La Matanza.

El asesinato de Brenda, Morena y Lara es un caso que sigue generando conmoción e impacto en la Argentina. Por el aberrante hecho, hasta el momento hay siete detenidos.

La cantidad exacta de detenidos y/o involucrados podría variar con el avance de la investigación, sobre todo porque las autoridades resaltaron que hay al menos seis prófugos identificados, entre ellos los presuntos autores intelectuales como el apodado «Pequeño J» quien en realidad se llama Tony Janzen Valverde Victoriano de 20 años y oriundo del departamento peruano de La Libertad.

Quiénes son los detenidos y qué relación tienen con el triple femicidio de Florencio Varela

Los siete detenidos trasladados en la causa por el triple femicidio de Florencio Varela son:

Nombre Rol o vínculo en el hecho Cómo fueron detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva (27) Presunto narco. Fue quien rompió el silencio y aportó el dato de que el crimen fue transmitido en redes sociales. Detenido en un hotel alojamiento con González Guerrero. Magalí Celeste González Guerrero (28) Dueña de la casa de Florencio Varela donde se hallaron los cuerpos. Detenida en un hotel alojamiento con Villanueva Silva. Andrés Maximiliano Parra (18) Encontrado en la casa donde ocurrió el crimen. Acusado de encubrimiento. Detenido mientras intentaba limpiar la casa. Iara Daniela Ibarra (19) Encontrada en la casa donde ocurrió el crimen. Acusada de encubrimiento. Detenida mientras intentaba limpiar la casa. Víctor Sotacuro Lázaro Tío de Florencia Ibáñez. Se sospecha su participación logística. Detenido en Villazón, Bolivia. Florencia Ibáñez Sobrina de Sotacuro Lázaro. Fue detenida por haber estado en el auto de su tío la noche de los hechos. Se presentó voluntariamente en la fiscalía. Ariel Giménez (29) Acusado de ser contratado por la banda para cavar el pozo donde se enterraron los cuerpos. La captura se concretó en Florencio Varela durante una serie de allanamientos.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.