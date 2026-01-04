Un arma dentro de la casa y el miedo de una mujer: alertó al 911 y se activó un operativo en Neuquén

Una intervención policial realizada durante la madrugada de este domingo en el barrio Melipal de Neuquén permitió secuestrar un arma de fuego y resguardar la seguridad de las personas que se encontraban dentro de una vivienda. El operativo se inició a partir de un pedido de auxilio recibido por la comisaría 21, en el que una mujer alertó que un familiar se encontraba en el interior del domicilio con un arma de fuego.

El llamado de emergencia

Según se informó, la solicitud de ayuda ingresó a través del teléfono institucional de la unidad policial. La mujer manifestó su preocupación por la situación y pidió asistencia inmediata ante el riesgo que representaba la presencia del arma.

Al llegar al lugar, los efectivos mantuvieron contacto con la requirente, quien autorizó el ingreso al predio y advirtió que el acceso principal se encontraba cerrado sin llave.

Ingreso al domicilio y demora preventiva

Ante ese escenario, el personal policial ingresó por el cerco perimetral con el objetivo de resguardar la integridad de quienes estaban en el interior. Dentro de la vivienda, se entrevistó a un hombre mayor de edad que se mostró alterado y se negó a identificarse.

Por este motivo, fue demorado de manera preventiva mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

El secuestro del arma

En ese contexto, la mujer indicó que el arma se encontraba en la habitación donde el hombre pernoctaba habitualmente. Poco después, otro familiar entregó de manera voluntaria el elemento, señalando que lo había resguardado al advertir la presencia policial.

Se trataba de un revólver calibre 32, que fue inmediatamente retirado de circulación por el personal policial.

Intervención judicial

Tras el procedimiento, se recepcionaron entrevistas y se dio intervención a la Fiscalía interviniente y a los organismos especializados. Todas las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para determinar responsabilidades.