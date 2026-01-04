Amenazó a su vecina con un revólver y terminó detenido en Bariloche tras el rápido accionar policial

La Policía secuestró un revólver Magnum 357 con munición y detuvo a dos adultos tras un grave episodio de violencia en una toma del Alto de Bariloche.

Un grave episodio de violencia ocurrido en el Alto de Bariloche terminó con el secuestro de un revólver calibre 357 Magnum y la detención de dos personas adultas, tras amenazas armadas contra una mujer.

El hecho se registró ayer durante la madrugada en el barrio Las Vertientes, en un sector de tomas de la ciudad, y generó momentos de extrema tensión por el uso de un arma de alto poder letal en una zona densamente poblada.

El llamado que alertó a la Policía

Todo comenzó pasada la medianoche, cuando una mujer de 56 años dio aviso al 911 RN Emergencias al escuchar gritos, insultos y detonaciones provenientes del terreno lindante a su vivienda. La situación generó temor inmediato entre los vecinos, ya que se trataba de un sector con casas precarias y familias descansando.

Ante la denuncia, personal policial se trasladó rápidamente al lugar para verificar lo ocurrido y resguardar a la denunciante.

Disparos y amenazas en el patio de la vivienda

Al arribar, los efectivos constataron que el conflicto había escalado de manera alarmante. Un hombre de 27 años, visiblemente alterado, había efectuado varios disparos con un revólver hacia la vivienda de la vecina, a quien acusaba de haberle cortado el suministro eléctrico.

Lejos de cesar con su accionar, el agresor cruzó el cerco perimetral de alambre e ingresó al patio trasero de la casa, donde continuó profiriendo amenazas mientras portaba el arma de fuego.

Un cuchillo y mayor tensión

En el mismo contexto, una mujer de 28 años que acompañaba al agresor exhibía un cuchillo tipo carnicero de grandes dimensiones y lanzó amenazas directas contra la denunciante, lo que incrementó aún más la gravedad de la situación.

Según indicaron fuentes policiales, el hombre armado presentaba dificultades para mantenerse en pie, lo que tornaba su comportamiento impredecible y aumentaba el riesgo para todos los presentes.

El secuestro del arma y las detenciones

Con la llegada del personal policial, ambas personas se retiraron del lugar y abandonaron el arma de fuego en el patio del domicilio. Tras asegurar la escena, los efectivos procedieron al secuestro de un revólver Smith & Wesson calibre 357 Magnum, que contenía munición en su interior.

El fiscal de turno dispuso la detención de los dos involucrados y su imputación por los delitos de abuso de arma y violación de domicilio.

Sin heridos, pero con alto riesgo

Si bien no se registraron personas lesionadas ni daños materiales en la vivienda, el hecho fue considerado de suma gravedad por el riesgo que implicó el uso de un arma de ese calibre durante la noche y en un área habitada.

Desde la Policía de Río Negro destacaron que la rápida intervención permitió neutralizar la situación, retirar un arma peligrosa de circulación y devolver la tranquilidad a los vecinos del Alto de Bariloche, tras una madrugada marcada por el miedo.