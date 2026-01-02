Detuvieron al último de los fugados de la comisaría 28 en Bariloche

Luego de escaparse junto a otros dos presos de la comisaría 28 de Bariloche y permanecer 25 días prófugo, fue detenido ayer Maximiliano Báez, quien era intensamente buscado por la policía y -a diferencia de sus cómplices-, había logrado eludir los rastrillajes.

Una denuncia anónima aportó el dato clave para determinar el paradero de Báez, quien fue interceptado en compañía de una mujer en la mañana del 1 de enero, cuando circulaba por la calle Cacique Prayel, en el Alto de la ciudad.

El comisario Nelson Torres, jefe de la Regional III, informó que la detención de Báez se produjo a las 7.15, el prófugo “iba caminando” y en la requisa practicada se detectó un arma entre sus ropas, cargada con tres proyectiles.

El joven no ofreció resistencia, pero la mujer sí “se abalanzó” sobre los uniformados, según el relato del comisario. Una vez resuelto, el incidente también quedó detenida. Torres confirmó que Báez fue trasladado nuevamente a la comisaría 28.

Dos detenciones inmediatas

La fuga de los tres presos se produjo el 7 de diciembre. Uno de ellos, Juan Pablo Vera, fue detenido al día siguiente en el barrio Arrayanes, también en la vía pública, y el otro –Daniel González- se entregó el mismo día acompañado de un familiar.

Báez en cambio, permaneció escondido hasta ayer, cuando la policía logró detenerlo. Los tres presos cumplen condenas de entre 2 y 4 años de prisión por distintos delitos y están alojados en una comisaría por falta de espacio en el Penal Tres.

Según fue informado en su momento, lograron fugarse después de abrir un hueco en una pared con un elemento punzante que lograron esconder, lo cual les permitió acceder a un pasillo y romper la reja de una ventana para acceder a la calle.

En ese momento, Torres dijo que se había abierto un sumario determinar con mayor detalle cómo fueron los hechos y para deslindar responsabilidades del personal de la comisaría, pero hasta hoy se desconoce el resultado de esa investigación.