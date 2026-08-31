Lionel Messi, histórico en la Selección Argentina: es el jugador con más partidos en Mundiales

Lionel Messi cerró su etapa en la Selección Argentina con una extensa lista de récords. El capitán de la Albiceleste fue el primer futbolista en disputar seis Mundiales y, además, se convirtió en el jugador con más partidos jugados en la historia de la Copa del Mundo, con 34 presencias.

Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006, cuando disputó cuatro partidos y marcó un gol. En Sudáfrica 2010, bajo la conducción de Diego Maradona, participó en cinco encuentros, aunque no pudo convertir.

En Brasil 2014, Messi fue titular en los siete partidos que disputó Argentina, marcó cuatro goles y llegó hasta la final, donde la Selección cayó ante Alemania.

Cuatro años después, en Rusia 2018, Argentina quedó eliminada en los octavos de final. Messi disputó los cuatro encuentros y convirtió un gol.

La consagración llegó finalmente en Qatar 2022. Messi fue una de las grandes figuras del torneo: disputó los siete partidos, convirtió siete goles y conquistó el título que había perseguido durante toda su carrera con el elenco Albiceleste.

Además, durante ese Mundial superó a Diego Maradona como el futbolista argentino con más partidos disputados en Copas del Mundo. Frente a México llegó a los 21 encuentros y, ante Polonia, quedó definitivamente por encima del Diez.

En su sexta Copa del Mundo, Messi amplió todavía más esa marca y alcanzó las 34 presencias, una cifra que lo convirtió en el futbolista con más partidos disputados en la historia del torneo.

Los récords de Messi con la Selección Argentina

El rosarino no solo ostenta el récord de presencias en Mundiales. También es el jugador con más partidos disputados y el máximo goleador histórico de la Selección Argentina.

En las Copas del Mundo, además, quedó entre los máximos anotadores de la historia. Messi superó la marca de goles de Miroslav Klose, aunque posteriormente fue desplazado por Kylian Mbappé.

Otro de sus récords corresponde a las capitanías. Messi dejó atrás la marca de Maradona y alcanzó las 22 apariciones como capitán en Mundiales.

Después de seis participaciones mundialistas, el balance de Messi incluye 34 partidos y 21 goles, además de la Copa del Mundo conquistada en Qatar 2022.

En el ranking de argentinos con más partidos mundialistas, detrás de Messi aparecen Nicolás Otamendi y Diego Maradona, ambos con 21 encuentros. Luego se ubica Javier Mascherano, con 20, seguido por Mario Kempes y Ángel Di María, con 18, y Nicolás Tagliafico, con 17.

Así, tras anunciar su retiro de la Selección Argentina, Messi deja una marca difícil de igualar en la historia de los Mundiales y del fútbol argentino.

Con información de ESPN