Un hombre fue apuñalado en el Paseo de la Costa de Neuquén: cómo fue el hecho

En la tarde de este sábado ocurrió un grave incidente en el Paseo de la Costa de Neuquén. Un hombre de Cipolletti fue apuñalado y tuvo que ser trasladado al hospital local. Fuentes policiales detallaron cómo ocurrió el hecho y confirmaron que hay un detenido.

Según explicó el comisario Claudio Guevara a Diario RÍO NEGRO, «ayer alrededor de las 20.20 transeúntes y personas que estaban en la Isla 132 alertaron de una persona de sexo masculino lesionada con un arma blanca y cuyo autor se estaba dando a la fuga«.

Aseguró que el autor del hecho fue detenido rápidamente, «con la intervención policial de las motos de la división motorizada y los bicipolicías, dieron con el autor, como así se dio intervención rápidamente a la persona de sexo masculino que estaba sangrando«.

La víctima es un joven de 30 años oriundo de Cipolletti que según explicaron, presentaba un orificio de entrada, producto de lesión de arma blanca, en el costal izquierdo, cercana al sector de axila. Luego del hecho, «fue trasladado al hospital de Cipolletti dado que su condición al no tener inconveniente y estar consciente y estable», confirmaron.

Con respecto al hecho violento, Guevara detalló que «por los testimonios de personas que presenciaron la situación, se pudo establecer que habría ocurrido cuando el autor, sin motivo alguno y desconociendo totalmente quiénes son la pareja, se acercó al joven y con el arma de mano, agredió al joven que fue hospitalizado«.

Y agregó que «estamos hablando de una pareja, no se estableció bien si el vínculo hoy existe, estarían discutiendo en la vía pública, que no pasaba a mayores la discusión, la persona autora, al ver esta situación se acercó a la pareja, increpó verbalmente en un primer momento al hombre y posteriormente sacó un arma blanca, con el cual lesionó en el sector tórax costal izquierdo, o sea en un sector cercano entre la axila y la última costilla», describió y confirmó que «produjo una herida de unos dos centímetros y no afectó ningún órgano en forma grave, pero es una lesión delicada».

El comisario reiteró que el joven se encuentra fuera de está fuera de peligro y respecto al autor del ataque, «hay suficientes elementos probatorios como para dar responsabilidad penal y el seguimiento judicial correspondiente, por ello esta persona fue detenida en el día de hoy y está a disposición de la Fiscalía Interviniente de acá de Neuquén«, explicó.

Además sostuvo que «es llamativa la situación porque sin motivo o antecedente de conocer a las personas que estaban discutiendo agredió a una de ellas«.