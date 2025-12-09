Un hombre murió tras ser apuñalado por su compañero de trabajo en Comodoro Rivadavia 

Un hombre asesinó a su compañero de trabajo en Comodoro Rivadavia. Según informaron fuentes policiales, el conflicto tuvo lugar en el barrio Ferroviario de Km 5 y el agresor, un compañero de trabajo, fue detenido y quedó a disposición de la justicia.

Asesinó a su compañero de trabajo en Comodoro Rivadavia: qué se sabe

La víctima fue identificada como Nelson Ortiz, mientras que el acusado es Tomás Eloy Cárdenas. Eran compañeros en Correo Argentino y trágico final se habría originado a partir de un conflicto laboral de vieja data.

La víctima estuvo internada en terapia intensiva desde el viernes pasado tras ser apuñalado en el cuello. El violento episodio ocurrió alrededor de las 20:35 del viernes en una vivienda de la calle Óscar Alustiza, en la zona costera de Km 5.

Según la reconstrucción policial, Nelson Ortiz llegó a la casa de su compañero de trabajo en un Uber con el fin de confrontarlo debido a diferencias laborales arrastradas por largo tiempo.

La discusión dentro del domicilio escaló rápidamente y terminó cuando el dueño de la casa le asestó a Ortiz una profunda herida cortante en la zona del cuello.

La gravedad del cuadro motivó que la propia madre del agresor realizara la llamada a la ambulancia para pedir auxilio.

De inmediato se desplegó un amplio operativo policial con efectivos de la Unidad Regional, la Dirección de Policía de Investigaciones (DPI) y personal de la comisaría Mosconi. Incluso se hicieron presentes en el lugar el ministro de Seguridad, el jefe de la policía y altos mandos regionales.

Ortiz fue asistido en el acto y trasladado de urgencia al hospital Alvear. Ingresó en estado grave a terapia intensiva y, dada la complejidad de la herida, fue derivado al hospital regional, donde finalmente falleció este lunes.

En paralelo a la asistencia a la víctima, el presunto agresor fue demorado. Tras las primeras diligencias, los investigadores procedieron a su detención formal. En un allanamiento se secuestraron elementos de interés para la causa, que serán peritados.

El Ministerio Público Fiscal tomó intervención. El detenido quedó a disposición de la justicia, a la espera de la audiencia de control de detención en las próximas horas, donde se definirá su situación legal.

Con la muerte de Ortiz, la causa podría ser recalificada como homicidio.

Imputaron al asesino por el delito de “tentativa de homicidio simple”

Fuentes judiciales identificaron al acusado por el crimen como Tomás Eloy Cárdenas Vílchez. El sábado, horas después del ataque, se realizó la audiencia de control de detención y apertura de la investigación, en la cual el fiscal Juan Carlos Caperochipi solicitó que se declare legal la detención y le imputó el delito de “tentativa de homicidio simple”, en calidad de “autor”, además de requerir su prisión preventiva.

El juez penal Alejandro Soñis declaró legal la detención, autorizó la apertura de la investigación y dispuso que Cárdenas Vílchez permanezca bajo prisión preventiva por 30 días.

“Los indicios dan cuenta de que se trató de una herida punzocortante en el cuello, producto de un arma blanca. El hecho se produjo en el domicilio del agresor, que se encontraba con su madre. La víctima había llegado hasta allí”, detalló este martes Lucas Cocha, jefe de la Unidad Regional, en diálogo con Seta TV.

Cocha explicó que la policía trabajó en la recolección de evidencias y arrestó al sospechoso, quien quedó a disposición de la justicia. “Estas dos personas eran conocidas. Trabajaban en el mismo lugar. Lo que queda por establecer son los motivos y desde cuánto tiempo data la pelea y enemistad entre ellos. Quizá fue una situación del momento que se desbordó”, señaló el jefe policial.