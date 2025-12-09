Homicidio de un joven en Cipolletti: qué reveló la autopsia y cómo avanza la búsqueda del autor

La madrugada del lunes dejó una escena conmocionante en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti, cuando vecinos encontraron a un joven tendido en la vía pública, sin vida y con una herida de arma blanca. La víctima, identificada como Agustín Nicolás Troncoso, de 26 años y oriundo de Neuquén, había participado de una juntada entre amigos que terminó en una violenta discusión.

Mientras la Fiscalía avanza en la reconstrucción del hecho, la autopsia realizada el lunes por la tarde aportó datos clave para comprender cómo se produjo la muerte y qué arma pudo haberse utilizado. En paralelo, continúa la búsqueda del presunto autor, quien permanece prófugo desde la noche del ataque.

Qué reveló la autopsia

Según los datos preliminares del estudio forense, Troncoso presentaba una herida punzocortante en el costado derecho, entre la zona de la axila y el tórax. El corte comprometió directamente la aorta, lo que provocó una hemorragia interna fulminante.

El informe señala que la lesión fue única, profunda y de trayectoria ascendente, compatible con un ataque a corta distancia, posiblemente en el marco de una pelea o forcejeo.

La médica policial solicitó además estudios complementarios para descartar lesiones previas, aunque no se encontraron otras heridas significativas en el cuerpo. Tras la autopsia, el cuerpo fue entregado a sus familiares.

El hallazgo y los primeros indicios

El hecho se conoció cerca de las 23:20 del domingo, cuando un vecino alertó al 911 sobre la presencia de un hombre inconsciente en la calle Los Horneros. Al llegar, la policía encontró a Troncoso descalzo, con una remera azul y bermuda negra con vivos rojos, tendido en el suelo con manchas de sangre en el torso.

A pocos metros había un Chevrolet Corsa gris con las ventanillas bajas y la llave colocada, donde se halló el DNI de la víctima. Dentro del auto había botellas de cerveza y otros elementos que ya fueron secuestrados por Criminalística.

Qué se sabe del ataque

De acuerdo con testimonios preliminares, la agresión se originó durante una juntada entre amigos en una vivienda cercana. Testigos indicaron que se produjo una discusión que subió de tono y continuó en el exterior. Minutos después se escucharon gritos y una riña.

Un vecino declaró que al llegar a su casa vio un vehículo con tres hombres. Luego observó cómo uno de ellos se alejaba con una mochila negra, mientras otro quedaba cerca del cuerpo. Ese hombre fue encontrado en evidente estado de ebriedad junto a la víctima.

El demorado y su situación

Bessi fue demorado y trasladado a la comisaría como testigo clave, pero posteriormente recuperó la libertad. La Fiscalía indicó que su presencia en la escena es relevante, aunque los indicios no lo vinculan como autor del ataque. Su testimonio, junto con el de otros asistentes al encuentro, forma parte del análisis que continúa realizando el Ministerio Público Fiscal.

El autor está identificado pero sigue prófugo

El presunto agresor fue identificado durante las primeras horas de la investigación, pero aún no fue localizado. La Brigada de Investigaciones trabaja con distintas hipótesis sobre su paradero y continúa el relevamiento de cámaras en el barrio y zonas aledañas. También se analizan señales telefónicas y movimientos previos al ataque. Se realizaron allanamientos en la ciudad, aunque con resultados negativos.

Avances de la investigación

Criminalística ya secuestró el vehículo, prendas de vestir, botellas y muestras hemáticas. Además, se realizaron improntas y se tomaron registros del lugar del hecho. El análisis del auto podría aportar información clave sobre lo ocurrido dentro del vehículo en los minutos previos al homicidio.

La Fiscalía aguarda los resultados completos de la autopsia y de los estudios de laboratorio, mientras continúa tomando declaraciones a vecinos y reconstruyendo los movimientos de Troncoso y del sospechoso durante la jornada del domingo.

El caso sigue en manos del Ministerio Público Fiscal, que mantiene activa la búsqueda del autor y coordina medidas con las unidades policiales de la zona.