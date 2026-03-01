Un hombre quedó en grave estado tras una pelea en el norte neuquino y fue trasladado a Neuquén: hay 4 demorados

Una brutal pelea se desató en Chos Malal esta madrugada que dejó como salgo una persona gravemente herida. Un hombre de 30 años lucha por su vida luego de haber sufrido una agresión con una botella de vino en la cabeza. Hasta el momento, hay cuatro personas demoradas.

Según informó a Diario RÍO NEGRO el comisario Mariano Jara, el hecho ocurrió alrededor de las 7, en inmediaciones de una estación de servicio ubicada entre las calles Bartolomé Mitre y General Paz.

Allí, se desató una violenta riña entre dos personas contra otras cuatro, aunque las cifras podrían modificarse de acuerdo avance la investigación.

Allí, en medio de la disputa, uno de los involucrados fue impactado de manera violenta con un envase de vidrio en medio de la cabeza.

Un hombre fue derivado de urgencia a Neuquén

El hombre agredido resultó gravemente herido y los profesionales médicos requirieron que sea trasladado a un centro de mayor complejidad, por lo que fue trasladado de urgencia hacia el hospital Castro Rendón en Neuquén.

La víctima se encuentra en coma y está siendo intervenido quirúrgicamente en la zona del cráneo.

Mientras tanto, en el caso intervino la Fiscalía de Chos Malal y la brigada policial local, quienes dispusieron la demora de -por el momento- unas cuatro personas.

La investigación continúa con la toma de testimonio de los testigos del lugar, como así también se relevarán las cámaras de seguridad de la estación de servicio con el fin de determinar qué le ocurrió al hombre agredido y quién fue el responsable.