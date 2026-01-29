Un dramático episodio se registró este lunes por la noche en el Canal Grande, a la altura del sector El Salto en General Roca, donde un joven de 26 años se arrojó al agua para intentar recuperar dinero que se le había caído y terminó desapareciendo, presuntamente arrastrado por la corriente.

Un joven alcoholizado se arrojó al Canal Grande para buscar dinero y no pudo salir

El hecho ocurrió alrededor de las 21:41, cuando dos personas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la zona. Según relató el acompañante a las autoridades, en un momento sacó dinero de su billetera y parte del efectivo se le voló y cayó al canal.

Sin dudarlo, el hombre se lanzó al agua para intentar recuperar el dinero, pero rápidamente fue perdido de vista. De acuerdo al testimonio, intentó salir del canal en al menos tres oportunidades, sin éxito. En el tercer intento, fue absorbido por un remolino, producto de la fuerte corriente, y desapareció bajo el agua.

Tras el alerta, personal policial y bomberos trabajaban intensamente en el lugar, desplegando un operativo de búsqueda en el canal de riego. Hasta el momento la persona no fue sacada del agua ni localizada.

Se reitera a la comunidad el peligro extremo que representa tirarse al Canal Grande, especialmente durante la noche y bajo los efectos del alcohol.