Un joven ingresó con un cuchillo y se atrincheró en un polideportivo de Neuquén: lograron reducirlo

Un momento de extrema tensión se vivió este lunes por la tarde en la ciudad de Neuquén, cuando un hombre armado con un cuchillo ingresó al Polideportivo Gregorio Álvarez y obligó a desplegar un operativo policial de urgencia. El episodio ocurrió alrededor de las 18, en pleno horario de actividades deportivas, lo que generó alarma entre profesores, familias y especialmente entre niñas que se encontraban entrenando vóley en el lugar.

Ingreso, encierro y pánico

El comisario Cristian Cuevas dialogó con este medio y sostuvo que, según la reconstrucción inicial, «el hombre ingresó al edificio portando un cuchillo de grandes dimensiones» y se dirigió al baño de damas, donde se atrincheró.

En ese momento, una mujer y una menor se refugiaron dentro del mismo sector para protegerse, mientras otras personas comenzaron a evacuar el polideportivo en medio del desconcierto.

La situación provocó corridas hacia el exterior del edificio y escenas de nerviosismo entre quienes participaban de las actividades.

Operativo policial y disparos disuasivos

Tras el alerta, efectivos de las comisarías 21 y 3 acudieron al lugar y montaron un operativo para controlar la situación. «Durante la intervención, el hombre se negó a deponer su actitud», dijo Cuevas.

Ante este escenario, los uniformados efectuaron disparos disuasivos con munición no letal. En ese contexto, el agresor llegó a clavar el cuchillo en una puerta antes de ser finalmente reducido por el personal policial.

Los disparos generaron mayor tensión entre los presentes, aunque formaron parte de la estrategia para neutralizar el riesgo.

Sin heridos y traslado al hospital

El hombre fue reducido sin que se registraran personas heridas. Según se informó, solo sufrió lesiones leves producto del rebote de perdigones utilizados durante el operativo.

Posteriormente, fue trasladado al hospital Castro Rendón para su evaluación. Trascendió que el sujeto presenta problemas de salud mental, lo que será tenido en cuenta en el avance de la intervención.

Investigación y contención

La situación quedó bajo control tras la intervención policial, mientras se iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.

En paralelo, se priorizó la contención de las personas presentes, especialmente de los menores que vivieron momentos de angustia durante el episodio.