Un operativo permitió rescatar una yegua y un caballo en grave estado de abandono en Neuquén

Rescatan y secuestran dos equinos en grave abandono sobre Ruta 7. Tenían heridas, desnutrición y miasis. Intervino la fiscalía ambiental.

Un operativo de la Policía permitió rescatar y secuestrar dos equinos en grave estado de abandono en una chacra deshabitada ubicada sobre la Ruta 7, entre San Patricio del Chañar y Añelo. La intervención se realizó tras una alerta por presunto maltrato animal. El procedimiento estuvo a cargo de la División Delitos Ambientales, con apoyo de la División Montada y Canes, y la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales, que dispuso las medidas judiciales correspondientes.

Alerta por un equino en estado crítico

La denuncia advertía sobre una yegua adulta de pelaje alazán que se encontraba sin cuidados en una finca de grandes dimensiones. Al arribar al lugar, el personal constató que el animal presentaba múltiples heridas, desnutrición severa y articulaciones inflamadas.

Además, la yegua tenía abscesos abiertos, presencia de miasis y cascos en muy mal estado, lo que evidenciaba un prolongado abandono y falta de atención veterinaria.

Allanamiento y hallazgo de otro animal

Ante la gravedad de la situación, la fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento para inspeccionar el predio. Durante el procedimiento se confirmó que la chacra no tenía moradores.

En el lugar también se halló un caballo macho de pelaje zaino, con alto grado de desnutrición y cicatrices visibles en sus miembros inferiores, por lo que se dispuso su secuestro preventivo.

Asistencia veterinaria y resguardo

Ambos equinos recibieron asistencia veterinaria en el sitio y luego fueron trasladados con la colaboración de la División Montada y Canes para garantizar su resguardo y recuperación.

La investigación continúa para determinar responsabilidades por presunto maltrato y crueldad animal, mientras los animales permanecen bajo cuidado y observación especializada.