Robo en la arenera de Allen: cómo es el camión que buscan y por qué refuerzan la hipótesis de un golpe planificado

La Policía busca un camión y una camioneta robados durante el violento asalto a la arenera NRG de Allen. Foto Juan Thomes.

La investigación por el violento asalto a la arenera NRG de Allen sumó en las últimas horas un dato clave: el camión robado es un Iveco Cursor, al que los delincuentes le habrían desconectado previamente el sistema de rastreo satelital antes de escapar del predio.

Ese accionar refuerza la hipótesis de que se trató de un golpe premeditado, con conocimiento previo del lugar y de los vehículos. Además del camión, la Policía continúa la búsqueda de una camioneta Nissan Frontier, también sustraída durante el ataque armado ocurrido el lunes por la noche.

Así es el camión grúa que están buscando. Foto Gentileza.

Un asalto armado que conmocionó a Allen

El violento hecho ocurrió cerca de las 22:30 en la arenera NRG, ubicada en la zona norte de Allen, a unos ocho kilómetros del casco urbano. Un grupo de al menos siete hombres encapuchados y armados irrumpió en el predio, sorprendió al sereno y lo redujo de manera violenta.

Según relató la víctima, los atacantes lo golpearon, lo amenazaron de muerte y lo maniataron, para luego encerrarlo dentro de un tráiler. El vigilador permaneció privado de su libertad durante varias horas, sin posibilidad de pedir ayuda.

Maniatado durante horas y sin auxilio

Mientras el sereno permanecía cautivo, escuchó movimientos, motores encendidos y el desplazamiento de vehículos dentro del predio. Recién varias horas después, cuando todo quedó en silencio, logró desatarse por sus propios medios.

Una vez liberado, salió del lugar y se trasladó con su vehículo hacia el centro de Allen, donde encontró a trabajadores municipales que realizaban tareas nocturnas. Ellos lo asistieron y le facilitaron un teléfono para alertar a la Policía.

Cómo es el camión robado que buscan

Fuentes de la investigación confirmaron que uno de los vehículos sustraídos es un camión grúa Iveco Cursor, de color blanco, perteneciente a la flota de la empresa NRG. Se trata de una unidad de gran porte, fácilmente identificable, lo que motivó la emisión de alertas a distintas dependencias policiales y puestos camineros.

Además, los delincuentes escaparon con una camioneta Nissan Frontier blanca, también propiedad de la empresa, junto con herramientas y equipamiento operativo cuyo valor económico aún está siendo relevado. En medio del escape, a los atracadores se les cayó una máquina hidrolavadora que quedó como indicio del camino que tomaron para huir del lugar.

Desconectaron el rastreo y refuerzan la hipótesis de un golpe planificado

Uno de los datos más relevantes surgidos tras el asalto es que los atacantes habrían desconectado el sistema de rastreo satelital del camión Iveco antes de retirarse del predio. Esta maniobra fue confirmada por la empresa y es analizada por los investigadores.

Para la Policía, este accionar no fue improvisado y refuerza la sospecha de que los delincuentes conocían el funcionamiento interno del lugar y de los vehículos, lo que apunta a un hecho planificado con antelación.

Operativo policial y líneas de investigación

Tras la denuncia, se desplegó un amplio operativo policial que incluyó a la comisaría 33, la División Judicial e Investigaciones, Criminalística y personal de la Unidad Regional II. Se emitieron alertas a comisarías y puestos camineros de Allen, Cipolletti y General Roca.

El jefe de la Unidad Regional II, comisario José González, indicó que “todas las líneas investigativas están abiertas” y que se trabaja intensamente para dar con los vehículos robados y los autores del asalto.

Sospechas de conocimiento previo del predio

Desde la fuerza remarcaron que la ubicación aislada de la arenera y la forma en que actuaron los delincuentes refuerzan la hipótesis de que tenían información previa. La selección precisa de los vehículos y la desconexión del rastreo son elementos que apuntan en ese sentido.

No se descarta que los atacantes hayan realizado tareas de inteligencia previas o contado con datos internos sobre la operatoria y los sistemas de seguridad del predio.

Cámaras y análisis de recorridos

Otra de las líneas de trabajo está centrada en el análisis de las cámaras de seguridad internas de la arenera y de los registros fílmicos del ejido urbano de Allen. El objetivo es reconstruir el recorrido de los vehículos robados tras el asalto.

Qué dijo la empresa NRG

En un comunicado oficial, NRG Argentina confirmó el asalto armado y detalló que el sereno fue maniatado y agredido físicamente, además de registrarse daños en la garita de seguridad. La empresa aseguró que el trabajador se encuentra fuera de peligro.

Mientras la causa avanza en el ámbito judicial, la Policía continúa con el relevamiento de pruebas, el análisis de cámaras y el seguimiento de pistas para intentar localizar el camión Iveco Cursor, la Nissan Frontier y a los responsables del violento asalto.