Protagonizó una pelea, intentó escapar de la Policía y se arrojó a un canal en Río Negro: terminó detenido

Un insólito episodio se registró durante la madrugada en la localidad de General Fernández Oro, cuando un hombre intentó evitar que la Policía lo demorara y se arrojó a un canal de riego, sin lograr su objetivo. El hecho ocurrió en el barrio Costa Linda y demandó la intervención directa de efectivos policiales, quienes ingresaron al canal para rescatar al individuo y trasladarlo posteriormente a la unidad policial.

Llamado anónimo y llegada policial

Según informaron fuentes oficiales, alrededor de las 2.37 de la madrugada, un llamado anónimo alertó sobre una pelea entre dos hombres en inmediaciones de la calle Juan de la Cruz González y la pasarela del barrio Costa Linda. Ante la denuncia, móviles policiales acudieron de inmediato al lugar.

Al arribar, el personal observó a uno de los involucrados en evidente estado de alteración. Al ser identificado y consultado por sus datos personales, el hombre reaccionó de manera hostil, comenzó a forcejear con los efectivos y opuso resistencia al procedimiento.

Intento de fuga y rescate

Durante el forcejeo, el hombre aprovechó un momento de descuido e intentó escapar arrojándose al canal de riego, presuntamente creyendo que la Policía no ingresaría al agua para detenerlo.

Sin embargo, ante el riesgo para su integridad física, los efectivos ingresaron al canal, lograron reducirlo y lo sacaron del lugar para ponerlo a resguardo. Posteriormente fue trasladado a la Comisaría 26° de Fernández Oro.

Demorado por resistencia

El hombre, que se encontraba en aparente estado de ebriedad, quedó demorado en el marco del artículo 11, inciso A, de la Ley 5184. Así lo confirmó el comisario Miguel Elifonzo, titular de la Unidad 26, quien detalló que el individuo continuaba alojado en la dependencia policial.

El jefe policial indicó además que se aguarda la comparecencia de la otra persona involucrada en la pelea para que formalice la denuncia, ya que se trataría de un delito de instancia privada, requisito necesario para avanzar con las actuaciones judiciales.