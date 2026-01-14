Una persecución policial terminó con el secuestro de dos motocicletas en Fernández Oro

Las motocicletas secuestradas fueron abandonadas por sus ocupantes tras una persecución policial en Fernández Oro.

Un operativo desplegado por la comisaría 26 de General Fernández Oro ayer por la noche, culminó con el secuestro preventivo de dos motocicletas y la intervención en un hecho de resistencia a la autoridad en barrios del sector norte de la ciudad.

La actuación policial se inició tras llamados de vecinos que alertaron sobre la presencia de motociclistas en actitud sospechosa, lo que derivó en una persecución, el abandono de los rodados y un posterior procedimiento con una persona alterada en la vía pública.

Alerta vecinal y despliegue policial

Según se informó oficialmente, alrededor de las 23:30 horas, personal de la comisaría 26 recibió un llamado telefónico de una mujer domiciliada en el barrio Costa Esperanza, quien advirtió que un sujeto circulaba en una motocicleta blanca de manera sospechosa por el sector.

De inmediato, móviles policiales se dirigieron al lugar y, al arribar al barrio, observaron una motocicleta marca Honda Tornado circulando a alta velocidad y poniendo en riesgo la integridad de terceros. Junto a ella se desplazaba otro motociclista a bordo de una Yamaha FZ color mostaza.

Antecedente de un hecho con arma de fuego

Desde la unidad policial se destacó que horas antes, cerca de las 20.20, se había tomado conocimiento del ingreso de una persona herida por un disparo (se desconoce si se trató de un arma de fuego o aire comprimido debido a la lesión superficial), cuyo presunto autor se movilizaba en una motocicleta Honda XR blanca, lo que incrementó el nivel de alerta del operativo.

Al advertir la presencia policial y las balizas, ambos conductores emprendieron la fuga, cruzando el puente hacia el barrio Costa Linda. Ante esta situación, se irradió la novedad y se sumaron más móviles para colaborar en la intervención.

Persecución y abandono de los rodados

La persecución continuó hasta que el personal logró realizar un operativo cerrojo en el barrio Costa Linda, en el sector norte, a la vera del canal de riego. En ese punto, los motociclistas abandonaron los rodados y escaparon a pie, internándose en la zona de bardas, aprovechando la escasa visibilidad nocturna.

Posteriormente, la dotación policial procedió al secuestro preventivo de una motocicleta Honda Tornado blanca con asiento negro, sin dominio visible, y de una Yamaha FZ, también sin patente colocada al momento del procedimiento.

Secuestro y actuaciones judiciales

Ambos rodados quedaron en calidad de secuestro a disposición de la magistratura interviniente, bajo la carátula preventiva de “atentado y resistencia a la autoridad”, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Las motocicletas fueron trasladadas a la sede policial, donde quedaron resguardadas y sometidas a peritajes de rigor, en el marco de la investigación en curso.