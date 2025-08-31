Exdiputado de Neuquén intentó ingresar a Chile con municiones ocultas: lo descubrieron en Pino Hachado

Un episodio con fuerte repercusión sucedió en vísperas al último fin de semana de agosto, en el paso internacional Pino Hachado. Allí, funcionarios aduaneros chilenos demoraron al exdiputado neuquino Edgardo Della Gáspera, tras detectarle una caja con 50 proyectiles calibre .22 en el vehículo con el que intentaba ingresar a Chile.

El procedimiento se concretó el viernes pasado, a las 9:10, cuando el exlegislador, a bordo de una Toyota Hilux, se presentó en el control fronterizo. Según publicó La Angostura Digital, en la declaración inicial sostuvo que solo llevaba equipaje personal, pero la inspección física reveló lo contrario: en el apoyabrazos central del habitáculo hallaron una caja de cartuchos marca Orbea, calibre .22.

Municiones calibre .22 encontraron en el vehículo del exlegislador. Foto Archivo.

Investigación en Chile y riesgo de contrabando

Los proyectiles fueron inmediatamente decomisados y puestos bajo custodia de Carabineros de Chile, mientras se notificó a la justicia trasandina y a las autoridades argentinas. La situación abre un proceso por infracción a la ley de armas en Chile y podría derivar en una acusación por contrabando internacional.

Fuentes del operativo señalaron que Della Gáspera habría reconocido conocer la irregularidad, lo que complica aún más su situación judicial. Según los convenios bilaterales, podría enfrentar sanciones en Chile y también en la Argentina.

Quién es el exlegislador

Della Gáspera es licenciado en Administración de Empresas Agrarias y propietario de una estancia en Loncopué. En política, formó parte de la línea Azul del MPN y fue legislador neuquino durante dos mandatos y en 2016 volvió a la banca tras el fallecimiento de Luis Sapag.

Ahora, su causa quedó radicada en la jurisdicción chilena, que deberá resolver si el proceso continúa en el ámbito penal o si la infracción se encuadra de manera administrativa.