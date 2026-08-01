Encontraron muerto a un nene de 12 años en Rafael Calzada: su padre confesó el crimen  

El crimen ocurrió en una casa de la localidad bonaerense de Rafael Calzada. (Foto: Google Street View).

Un hombre de 41 años fue detenido este sábado acusado de matar a golpes a su hijo de 12 años en una casa de la localidad bonaerense de Rafael Calzada, partido de Almirante Brown.

Todo ocurrió cerca de las 11:40 en una casa ubicada sobre la calle Río Negro al 1800, entre Nother y Rosales. La policía acudió a la escena por una alerta al 911 sobre un posible fallecimiento.

Crimen en Rafael Calzada: el padre del niño de 12 está detenido

Al llegar, los agentes fueron recibidos por la dueña de la casa, una mujer de 80 años, que autorizó el ingreso. En el fondo del terreno vive su hijo, Néstor Rubén Godoy, de 41, lugar en donde encontraron el cuerpo del nene Nahuel Benjamín Godoy acostado sobre una cama.

Pocos minutos después llegó una ambulancia del SAME y la médica que intervino confirmó la muerte del nene.

El padre de la víctima luego se presentó en la Comisaría Primera de Lomas de Zamora y admitió haber matado a su hijo. Por orden de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 fue detenido en el lugar.

Más tarde intervino el médico de la Policía, que observó en el cuerpo del nene un traumatismo en el tabique nasal, un abundante sangrado y un edema en el lado derecho de la cara.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia, que determinará con precisión la causa de la muerte.

Los investigadores también establecieron que los padres del chico estaban separados. La madre vive en Lanús y, según la reconstrucción inicial, el acusado retiraba al nene todos los viernes y debía regresarlo los domingos.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó en manos de la UFI N°17 de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Marcela Juan, que busca determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.