Detuvieron al cuidador acusado de maltratar a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

Nicolás Gastón Cichero, de 37 años, fue localizado por la DDI en la casa de una amiga.

Nicolás Gastón Cichero, el ex empleado del geriátrico “David” de Mar del Plata que fue denunciado tras quedar registrado mientras maltrataba a dos mujeres mayores residentes del establecimiento, fue detenido este viernes por orden de la Justicia.

El arresto se concretó cerca de las 15, luego de un pedido realizado por el fiscal Carlos Russo y autorizado por el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de Daniel De Marco.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), que logró localizar al acusado en la vivienda de una amiga. Según trascendió, Cichero fue detenido sin oponer resistencia.

El hombre, de 37 años, había comenzado a trabajar como cuidador el pasado 29 de abril en el geriátrico ubicado en calle Funes al 1700. Ahora enfrenta cargos por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas.

De acuerdo con la investigación, las acusaciones por lesiones están vinculadas a los hechos denunciados contra dos residentes del establecimiento, de 83 y 93 años. Una de ellas habría sufrido la rotura de piezas dentales.

En tanto, el delito de coacción y las amenazas estarían relacionados con una empleada del geriátrico que alertó a los responsables del lugar sobre los presuntos maltratos.

Tras la detención, Cichero fue trasladado a la Alcaldía Penitenciaria de Batán. Este sábado deberá prestar declaración indagatoria ante el fiscal Russo. Luego de esa audiencia, el Ministerio Público contará con un plazo de 15 días para definir si solicita o no la prisión preventiva.

Las imágenes que dieron origen a la denuncia

La investigación comenzó luego de que la responsable del geriátrico revisara las grabaciones de las cámaras de seguridad internas. La decisión se tomó después de que familiares de las residentes advirtieran lesiones que consideraron sospechosas.

"¿POR QUÉ NO TE MORÍS?": INVESTIGAN A UN EMPLEADO DE UN GERIÁTRICO POR MALTRATAR A DOS ADULTAS MAYORES



Las cámaras de una residencia geriátrica de Mar del Plata, ubicada en Funes 1783, registraron un episodio de violencia protagonizado por Nicolás Gastón Cuchero, quien insultó y… pic.twitter.com/mnjYx4NP0N — Lautaro Spadavecchia Amez (@LauSpadavecchia) July 29, 2026

En una de las filmaciones, el entonces cuidador aparece mientras manipula de forma brusca a una mujer que se encontraba en silla de ruedas. Durante la secuencia, también la insulta y le expresa frases violentas, mientras la víctima rompe en llanto.

En otro video, el hombre habría golpeado con una cuchara a otra adulta mayor mientras le daba de comer. Según la denuncia, la agresión le provocó una lesión en el labio. La mujer se lleva la mano a la boca y comienza a llorar, mientras el acusado le habla en tono amenazante.

Luego de que el caso tomara estado público, Cichero fue despedido del establecimiento y, según trascendió, eliminó sus perfiles en redes sociales.

Clausuraron preventivamente el geriátrico

La investigación también derivó en medidas sobre el establecimiento donde ocurrieron los hechos.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura preventiva del geriátrico debido a que no habría iniciado el trámite de renovación de su habilitación provincial.

Mientras avanza la causa, la Justicia deberá analizar las pruebas incorporadas, entre ellas las grabaciones de las cámaras de seguridad y los informes médicos sobre las lesiones denunciadas por las residentes.