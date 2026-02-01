Una mujer escondió metanfetamina y marihuana dentro de su cuerpo para ingresar a la cárcel de Cipolletti

Una mujer quiso ingresar droga a la cárcel de Cipolletti y usó su propio cuerpo para esconderla

Un intento de ingreso de drogas a una unidad penitenciaria fue frustrado durante la tarde del sábado gracias a un control preventivo realizado por personal del Servicio Penitenciario, que detectó una maniobra de ocultamiento de estupefacientes por parte de una mujer que se disponía a ingresar al sector de visitas.

El episodio ocurrió cuando una mujer mayor de edad se presentó en el penal para visitar a una persona privada de la libertad. En el marco de los protocolos habituales de seguridad, los agentes realizaron una requisa corporal preventiva, procedimiento que permitió advertir una situación irregular.

Metanfetaminas y marihuana escondida dentro del cuerpo: así fue el operativo en Cipolletti

Durante el control, el personal penitenciario constató que la visitante ocultaba un profiláctico en el interior de su vagina. Tras la extracción del elemento, se detectó un envoltorio de color rosado que contenía varios paquetes y globos de látex, una modalidad de ocultamiento utilizada para intentar eludir los controles de ingreso.

Al profundizar la inspección, los efectivos hallaron dos envoltorios con sustancia vegetal, uno de color oscuro y otro transparente. Las pruebas orientativas realizadas en el lugar confirmaron que se trataba de marihuana.

El pesaje posterior determinó que la cantidad total incautada ascendía a 14,46 gramos, un volumen considerado significativo dentro del ámbito carcelario, donde pequeñas cantidades pueden generar graves consecuencias en términos de seguridad y convivencia interna.

Sin embargo, el hallazgo más relevante se produjo al revisar el contenido de los globos de látex, en cuyo interior se encontraron 60 comprimidos blancos. Los test de campo arrojaron resultado positivo para metanfetamina, una droga sintética de alto impacto y poco frecuente en este tipo de procedimientos.

Fuentes penitenciarias señalaron que la metanfetamina representa un riesgo elevado dentro de los establecimientos carcelarios debido a sus efectos sobre la salud y al potencial de generar episodios de violencia y desestabilización del orden interno.

La intervención oportuna del personal de requisa evitó que la sustancia ingresara a la unidad, que aloja mayoritariamente a personas condenadas por delitos no violentos y funciona bajo un régimen de baja seguridad.

Desde el Servicio Penitenciario destacaron que la detección temprana permitió resguardar la seguridad de los internos, del personal y el normal funcionamiento del establecimiento.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Justicia, que dispuso el secuestro de la totalidad de la droga incautada y el inicio de una investigación para determinar las responsabilidades penales correspondientes.