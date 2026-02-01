Balearon a una pareja en Cutral Co: buscan a un hombre que disparó desde una motocicleta

La Policía investiga un ataque armado ocurrido durante la noche del sábado en la ciudad de Cutral Co, donde una pareja resultó herida por disparos de arma de fuego en el barrio Nehuén Che. El hecho se produjo alrededor de las 23.30, cuando las víctimas fueron alcanzadas por los proyectiles al salir de su vivienda, ubicada sobre calle Güemes.

Según informó el comisario Roberto Fuentes a Diario Río Negro, ambas personas ingresaron minutos después al hospital local de Plaza Huincul–Cutral Co con heridas de arma de fuego. Se trata de un hombre y una mujer mayores de 50 años, quienes presentaban lesiones en las piernas, una en la pierna izquierda y la otra en la derecha, sin que su estado revistiera gravedad.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por personal policial, el ataque se produjo cuando una motocicleta pasó frente al domicilio de la pareja y efectuó varios disparos contra la vivienda. En ese momento, las víctimas se encontraban saliendo del lugar y fueron alcanzadas por los impactos en los miembros inferiores.

El comisario Fuentes precisó que, según el testimonio recabado hasta el momento, el agresor se desplazaba en una motocicleta tipo enduro de grandes cilindradas y habría actuado solo. “Por lo que tenemos hasta ahora, se trataría de un masculino, único ocupante del rodado”, señaló, aunque aclaró que no se descartan otras hipótesis y que la investigación continúa abierta.

La investigación se desarrolla de manera conjunta con la Fiscalía de Turno, a cargo de la fiscal Ana Mathieu, la Brigada de Investigaciones y personal de la Comisaría 15. Entre las medidas adoptadas se encuentra el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios, aunque los primeros resultados obtenidos hasta el momento no arrojaron registros positivos.

Desde la Policía señalaron que se continúa trabajando para esclarecer la mecánica del ataque, identificar al autor y determinar el móvil del hecho.