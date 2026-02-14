Usaron un “tour de compras” para transportar más de mil kilos de coca ilegal: dos detenidos

Un operativo de control vial en Santiago del Estero permitió el secuestro de más de 1.400 kilos de hojas de coca en estado natural que eran transportadas de manera ilegal en un colectivo con modalidad “tour de compras”.

Usaban un «tour de compras» para transportar hojas de coca

El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Quimilí, dependiente del Escuadrón 59 de Gendarmería Nacional, sobre la Ruta Provincial n.º 92. Durante la inspección del transporte público de pasajeros, los efectivos detectaron 74 bultos que contenían paquetes con la sustancia vegetal.

Tras el pesaje, se confirmó que el cargamento totalizaba 1.427 kilos con 520 gramos de hojas de coca, lo que constituye una infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Ante el hallazgo, los uniformados dieron intervención al magistrado competente, quien ordenó el secuestro de la totalidad de los bultos y del ómnibus, además de la aprehensión de dos ciudadanos presuntamente involucrados en el transporte del cargamento.

La investigación continúa para determinar el origen y destino de la mercadería y la posible existencia de una red de distribución.