Vendían marihuana en la Costanera de Viedma y los detectaron por cámaras: terminaron detenidos

Los sospechosos fueron interceptados en la Costanera de Viedma con un frasco de marihuana listo para su comercialización.

Dos hombres de 30 y 36 años fueron detenidos en plena Costanera de Viedma cuando comercializaban flores de marihuana a plena luz del día. El procedimiento se resolvió en pocos minutos gracias a la intervención del sistema de videovigilancia. El hecho ocurrió en una de las zonas más transitadas de la capital rionegrina y puso en evidencia una modalidad de venta directa en espacios públicos.

Detectados por cámaras en tiempo real

Todo comenzó minutos antes de las 18, cuando un operador del Sistema Integral de Prevención del Delito detectó una actitud sospechosa en dos individuos que caminaban por calle 25 de Mayo en dirección a Buenos Aires.

Según se observó, los hombres manipulaban un frasco y miraban constantemente a su alrededor, lo que activó el protocolo de intervención. Desde ese momento, se realizó un seguimiento en tiempo real para precisar su ubicación y movimientos.

Intervención policial inmediata

Con la información aportada por el sistema de cámaras, se dio aviso a la comisaría 1, que envió un móvil al lugar. Gracias a los datos sobre vestimenta y recorrido, los efectivos lograron interceptar a los sospechosos sin inconvenientes.

Al identificarlos, constataron que llevaban un frasco con flores de marihuana, aparentemente listas para su comercialización en la vía pública.

Secuestro de la sustancia

Tras la intervención, ambos hombres fueron trasladados a la unidad policial en el marco de una averiguación de antecedentes, mientras que la sustancia fue secuestrada.

El operativo se desarrolló sin incidentes y permitió neutralizar rápidamente la situación en un sector de alta circulación.

El rol del sistema de prevención

Según las autoridades, este caso volvió a destacar la importancia del monitoreo urbano en la detección de actividades ilícitas. A diferencia de otros procedimientos, no hubo una denuncia previa ni un operativo planificado.

La intervención se originó a partir de la observación en tiempo real, lo que permitió actuar con rapidez y evitar que la actividad ilegal se extendiera en un espacio público.