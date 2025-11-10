Femicidio de Cecilia Strzyzowski: declaran los testigos de las defensas y el juicio podría terminar esta semana

En Chaco, comenzó la etapa de la defensa en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, con testimonios sobre el entorno de los Sena. Clarín Fotografías.

La décima jornada del juicio por jurados que se realiza en Chaco por el femicidio de Cecilia Strzyzowski marcó un punto clave en el proceso judicial. Tras concluir la etapa de testigos de la querella, comenzó la presentación de pruebas y declaraciones por parte de las defensas de los imputados, entre ellos, los integrantes de la familia Sena y los acusados por encubrimiento agravado.

La primera en declarar fue la hermana de Gustavo Obregón, quien está procesado junto a su pareja, Fabiana González, por encubrimiento agravado. Durante su testimonio, la mujer ofreció una mirada íntima sobre la relación de su familia con los Sena-Acuña y describió el fuerte vínculo entre su hermano y César Sena.

«César era como un hijo para mi hermano»

La testigo relató que su hermano mantenía una relación muy cercana con César Sena, al punto de considerarlo “como un hijo”. Recordó que ambos crecieron juntos y que el lazo entre ambas familias se había consolidado a lo largo de los años. “El hijo menor de mi hermano tiene como padrinos a Emerenciano Sena y Marcela Acuña”, detalló.

También afirmó que, si bien no tiene compromisos personales con los Sena, siente gratitud hacia ellos porque “ayudaron a su padre durante una etapa de depresión”. En ese marco, sostuvo que tanto Gustavo como Fabiana eran “excelentes padres” y personas dedicadas a su familia.

Otro pasaje relevante de su declaración se centró en un teléfono celular que su hermano le pidió guardar días antes de ser detenido. Según indicó, el dispositivo tenía la pantalla rota y fue el propio Gustavo quien luego le solicitó entregarlo a las autoridades, hecho que busca despejar sospechas sobre su posible intención de ocultar pruebas.

Tensiones y jerarquías dentro del entorno Sena-Acuña

La segunda testigo de la jornada fue una joven estudiante y emprendedora que trabajó como profesora de costura en el exbarrio Emerenciano, actualmente denominado barrio Papa Francisco. En su declaración, ofreció detalles sobre la dinámica interna de ese espacio y sobre los roles que cada uno de los acusados desempeñaba en la estructura comunitaria y política.

Según su testimonio, dentro del lugar “se recibían órdenes políticas” y Fabiana González era quien las transmitía al resto del personal. También señaló que Marcela Acuña mantenía “un control constante” sobre las actividades y que entre ambas existían “tensiones y celos”, lo que generaba un ambiente de fricción permanente.

La joven definió su trabajo como “exigente” y describió a Gustavo Obregón como “transportista de César Sena”, encargándose de sus traslados y de tareas vinculadas a la organización del espacio. Su testimonio, según la querella, aporta nuevos elementos sobre la estructura jerárquica del entorno Sena-Acuña y las relaciones de poder internas.

El avance del juicio

Con estas declaraciones, se abrió formalmente la etapa de la defensa, que buscará contrarrestar las pruebas, pericias y testimonios presentados en las semanas anteriores por la querella. En los próximos días se espera que continúen los testimonios de familiares, allegados y colaboradores de los imputados, mientras el jurado popular avanza hacia la fase final del proceso.