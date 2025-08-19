Viajaba en una camioneta pickup robada y fue interceptado por la policía en Neuquén

En un operativo conjunto que incluyó un patrullaje sobre la Ruta 22, se recuperó una camioneta Toyota Hilux que había sido robada. Desde la Policía de Neuquén comunicaron que ocurrió este martes por la mañana.

Robo de camioneta: fue interceptado por la policía y quiso resistirse

Comentaron que personal policial de la Comisaría N° 46 del barrio Los Álamos en conjunto con efectivos de la Comisaría N° 44 fueron parte del operativo.

Describieron que el hecho se inició en horas de la mañana, cuando el Centro de Operaciones Policiales (C.O.P.) alertó sobre la «sustracción de una camioneta Toyota Hilux, que circulaba en dirección a Plottier. «Inmediatamente, efectivos de la Comisaría N° 46 comenzaron un patrullaje preventivo sobre la Ruta Nacional 22, logrando divisar el vehículo en la intersección con calle Trocomán, mientras que móviles de la Comisaría N° 44» también estaban en esa búsqueda.

Ampliaron que el procedimiento culminó sobre las calles Pasaje Yucas y Las Lavandas, cuando el conductor perdió el control del vehículo al ser interceptado por un móvil policial. En el lugar se procedió a la demora del único ocupante, quien se resistió a la aprehensión, por lo que fue necesaria la intervención conjunta de los efectivos de ambas unidades para su reducción.

La camioneta recuperada fue secuestrada.